中鋼工會理事長陳春生 對內對外爭取中鋼人最大權益

中鋼（2002）企業工會理事長陳春生從事工會會務27年，建立崇隆聲望，不但勞工擁戴，連資方也倚重；陳春生長年維護中鋼集團權益於無形，儼然成為中鋼公司治理領域最強外掛，成功詮釋最優質雙贏的勞資關係。

資深中鋼人說，傳統上代表勞方的工會多與資方形成對立，但陳春生領導的中鋼企業工會，對內為萬名中鋼人護權益、爭福利，對外可直接與行政院、總統府熱線，其既深又廣的人脈，產生厚基薄發的效益，為整個中鋼集團解決無數的難題。

像是當年一例一休實施時，要求勞工休息要間隔11小時以上，但中鋼高爐作業長期輪班休息8小時，為符合法規，現場各單位都特別設置替班員，否則無人代班，導致中鋼營運成本大增。

為此，陳春生與時任總統蔡英文見面時反應這件事，並獲得重視，勞動部重新省視此一問題，中鋼成為第一個將休息間隔由11小時縮短為8小時的企業，為資方解決問題，省下可觀的費用。

另一方面，中鋼優異的工程品質，參與高雄捷運紅線與橘線的BOT案，結果接下來的高雄經軌與捷運黃線，市府都想要找中鋼做，輕軌施工長達二年沒有請領款項，陳春生挺身而出維護中鋼權益，不但順利取得輕軌工程款，也讓中鋼回到鋼鐵專業，減少更多不必要的對外投資。

資深中鋼人說，除了中鋼自身外，集團子孫公司同樣視陳春生為最佳保母，各種疑難雜症都向其求援，並都獲得解決。

例如，一家中鋼集團孫公司向民間企業採購原料，賣家價格大漲三倍難以承受，特別倚重陳春生厚實的人脈，結果一通電話，賣家董事長直接要陳春生開價就算數，最後採購成本大幅降低50%，賣家還要請陳春生吃飯。

另，一家子公司向公部門承租土地，租金被要求大漲100倍，經陳春生溝通協調，最終土地租金小漲結案，為子公司省了數億元。接下來子公司要興建再生水廠，需要土地1.7公頃都談不下來，陳春生出面，結果獲得2公頃土地，比原來的期望值1.7公頃還大，現正興建再生水廠，有效解決長期水源供應問題。

陳春生證實，能為公司做的當然要出面，但是卻出現一些吊詭的現象。因為很多事情都順利處理，也就是努力解決後就「沒事了」，既然沒事就代表沒人知道，卻反而被某些人批評「沒有做事」，其實是鴨子划水早就完成了。

反觀，有人出面搞抗爭活動，既然需要抗爭就代表事情沒有處理好，所以才會抗爭，結果大家都知道抗爭陳情的活動，反而覺得抗爭者有在做事。

資深中鋼人說，行政部門的公共事務處有同樣困惑。公共事務專才每天忙碌敦親睦鄰，目標就是讓中鋼天天平和安定，積極努力後卻因為「沒事」，許多智慮淺薄者反而認為「沒有做事」，渾然不知道安定的日子是一寸一寸累積的成果。

政商界大老說，陳春生擔任中鋼工會理事長深得人望，不僅上萬名中鋼人擁戴，陳春生在南部甚至全國政商界的人脈，更深不可測。連總統賴清德到中鋼視察，致辭開頭問候語稱市長、部長、董事長、總經理，到陳春生時直接喊「春生仔」，透露出二人直接、不客套的交情。

陳春生默默為中鋼做了無數好事，「無形的貢獻」如果量化金額高達數十億元，堪稱是中鋼公司治理上最強的外掛程式，更寫下教科書級別最優質的勞資關係。