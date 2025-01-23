護足霜「買一送一」事實不符 公平會開罰

公平會委員會議昨天通過，毅達創意實業有限公司於網站銷售「La glow 深層修護嫩足霜」，廣告宣稱「買一送一」，實際價格並非買一送一而與事實不符，違反公平交易法第21條第1項規定，處毅達公司5萬元罰鍰。

公平會表示，毅達公司在「Laglow樂葛珞」臉書粉絲專頁及La glow品牌網站銷售案關商品，廣告宣稱「買一送一」，整體予人印象為交易相對人在該促銷活動期間，得以商品單入售價購買到二件商品，但該商品單入原價為890元，宣稱「買一送一」價格卻為1,299元，與廣告宣稱之事實不符，足以引起一般大眾對案關商品價格產生錯誤認知或決定的疑慮，違反公平交易法第21條第1項規定。

公平會提醒，廣告宣稱「買一送一」之價格或數量優惠為影響交易相對人作成交易決定的重要因素，業者除在刊載廣告前確認廣告價格之正確性，在廣告刊載期間也應該要善盡查證的責任，並且調整修正自身商品廣告內容，以免觸法。