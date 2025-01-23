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小宅風狂吹 去年新案11坪套房一坪賣出171萬

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖／住展雜誌提供
房市示意圖／住展雜誌提供

小宅熱潮席捲房市，住展雜誌彙整北北桃竹去年推出15坪以下套房產品最高價，台北市信義區「緻信義」頂樓戶，僅11.3坪賣到一坪171.8萬元；新北市新店區「佳元柒章」的13樓露臺戶，12.7坪售出每坪96.7萬元。

桃園市平鎮區「義澍品硯」4樓戶，15坪交易在單價 48.7萬元；新竹地區東區「沅朔曦月」的10樓頂樓戶，面積13.3坪以一坪64.9萬元成交。

住展雜誌發言人陳炳辰指出，目前雙北套房新案行情，台北市單坪約130萬元，新北市約80萬元，都比整體平均房價高出一到兩成，小宅受青睞可見一斑。主要是小宅多位於蛋黃區，像「緻信義」、「佳元柒章」坐落世貿、新店七張生活圈，還有高樓層、露臺戶、區域新案稀缺等優勢，且總價一千多萬元就能入手，未來具備容易轉手、租賃價值。

桃園套房均價約每坪40萬元，新竹地區接近60萬元，和當地整體新案均價相當。主要是桃竹精華地段仍有土地可利用，不須委屈到蝸居的地步。兩高價案單價較高是因總價不到千萬元，另有育達、新竹車站生活圈的地段條件加持。

陳炳辰表示，高價套房除了不少富爸媽會買來為子女設學籍使用，不少企業也會購置作為招待所，或是高階主管暫時住所，由於銀行不像過去對於套房貸款多所限制，願意對地段、名氣不錯物件正常核貸，讓套房價量都有所表現。

他表示，即便使用空間侷限，但套房具低總價自用投資兩相宜的特質，預料持續受到歡迎，加上雙北精華區難取得大型土地，危老改建案基地常為小面積開發，供需皆激勵發展。

資料來源／住展雜誌
資料來源／住展雜誌

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