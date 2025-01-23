北台灣小宅風繼續吹 去年11坪套房一坪竟賣出171.8萬

住展雜誌據實價揭露，統計北北桃竹2024年推出15坪以下套房產品，單價創下該縣市新高的分別為台北市信義區「緻信義」頂樓戶，僅11.3坪賣到每坪171.8萬元；新北市新店區「佳元柒章」的13樓露臺戶，12.7坪售出每坪96.7萬元；桃園市平鎮區「義澍品硯」4樓戶，15坪交易在單價48.7萬元；新竹地區東區「沅朔曦月」的10樓頂樓戶，面積13.3坪以一坪64.9萬元成交。

住展雜誌發言人陳炳辰指出，目前套房新案行情，台北市在單坪130萬元，新北市為80萬元，比雙北整體平均房價高出一、兩成，受到青睞可見一斑，像「緻信義」、「佳元柒章」坐落蛋黃的世貿、七張生活圈，還有高樓層、露臺戶、區域新案稀缺等優勢，且以總價一千多萬元就能入手，未來具備容易轉手、租賃價值，合理推升價碼。

相對之下，桃竹套房市場不顯強勢，桃園市套房均價在每坪40萬元，新竹地區接近60萬元，和當地整體新案均價相仿。而兩高價案單價較高顯然因總價不到千萬元，另有育達、新竹車站生活圈的地段條件加持，但要比起雙北市套房創高價表現，桃竹狀態與市場水位差距不大，且這類產品的量體少，多為個案社區，桃竹精華地帶仍有土地空間可資利用，小宅不須委屈到蝸居的地步，不似雙北黃金門牌寸土寸金，迷你鳥籠還是以雙北較具市場。

此外，常見高價套房乃富爸媽為子女設學籍使用、企業做為招待所或高階主管暫時住所，也有個人工作室與小型商辦的運用性，銀行又不像過去對於套房貸款多所限制，願意對地段、名氣不錯物件正常核貸，讓該市場有所發揮，且這些特性如明星學區、商業利用、銀行鑑價在雙北地區更能發揮，遂印證在量價表現上。