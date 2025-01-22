神秘外籍大戶砸逾6億元買「首席公館」 車位入手價嚇掉下巴

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
最新實價揭露，去年11月台北市信義計畫區豪宅案「首席公館」出現外籍自然人一口氣砸6.19億元，將九樓兩戶打包買下，扣除車位、拆算每坪成交均價達245.5萬元，打進2024年200萬俱樂部；值得注意的是，這次「首席公館」同層兩戶交易，包含四個8~10坪的車位，合計要價$3,700萬元，平均一個車位高達925萬元，是目前國內車位最貴的豪宅社區。陳美玲/攝影
最新實價揭露，去年11月台北市信義計畫區豪宅案「首席公館」出現外籍自然人一口氣砸6.19億元，將九樓兩戶打包買下，扣除車位、拆算每坪成交均價達245.5萬元，打進2024年200萬俱樂部；值得注意的是，這次「首席公館」同層兩戶交易，包含四個8~10坪的車位，合計要價$3,700萬元，平均一個車位高達925萬元，是目前國內車位最貴的豪宅社區。陳美玲/攝影

最新實價揭露，去年11月台北市信義計畫區豪宅案「首席公館」出現外籍自然人一口氣砸6.19億元，將九樓兩戶打包買下，扣除車位、拆算每坪成交均價達245.5萬元，打進2024年200萬俱樂部。

值得注意的是，這次「首席公館」同層兩戶交易，包含四個8~10坪的車位，合計要價$3,700萬元，平均一個車位高達925萬元，是目前國內車位最貴的豪宅社區；台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐分析，由於建商社區車位規劃不僅有充電樁、配電設備，更有採特殊設計的「類車庫」設計，讓停車位出現創高價。

張旭嵐表示，過去的豪宅車位功能性單一，僅有停車功能，但豪宅設計與時俱進，連車位的規劃也有所提升，而電動車也是全球趨勢之一，因此新規劃豪宅案不少車位的基本配備就配置可讓車輛充電的線路，加上搭配燈光、硬體設備控制，讓高端客戶更易於辨認車道動線是否暢通。

據最新實價揭露，去年11月台北市信義計畫區豪宅案「首席公館」，有外籍自然人豪砸6.19億元，直接購入九樓同樓層兩戶，該案共購入四個車位、總價約3,700萬元，每個車位高達925萬元，拆算車位後、每坪成交均價達245.5萬元，累計至今該案實價登錄已揭露17戶。

台灣房屋進一步統計近三年每坪成交價逾200萬元豪宅交易，總計2022年共有45筆，但2023年交易降至25筆，2024年則回溫到36筆；其中「One Park Taipei元利信義聯勤」從2020年以來，已連續五年居高端豪宅買氣榜首，且2024年更以每坪最高成交單價279.4萬元，一舉超越前兩年最高價，顯示當前房市雖有央行限貸令干擾，但頂端豪客對於鍾愛的社區仍不惜高價取得。

2024年每坪成交價逾200萬俱樂部豪宅社區成員中，還有「琢白」、「孚徒」、「皇翔御琚」等案，其中大安區和平東路「孚徒」，高樓層每坪成交單價約233.2萬元，創下該社區新高。

第一建經研究中心副理張菱育分析，2024年下半年央行再度重手打炒房，尤其第七波選擇性信用管制，將豪宅貸款成數下調至三成，大幅拉高購買豪宅的自備款門檻，但同時也為市場買盤掀起新一波汰弱留強，尤其資金充裕的高端客戶，反而更有機會買到理想中的物件，顯見豪宅買方市場也朝「大者恆大」方向發展。

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