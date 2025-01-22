75億元「豐富專案」加運動中心 雙核心帶動豐原新案坐4望5

台中市豐原區憑藉優越的地理位置與交通運輸優勢，長期以來扮演著東勢、石岡、后里、潭子等地區的醫療重鎮；如今，亞洲大學又斥資75億元打造「亞洲大學豐富健康產業園區」，不僅可創造2,000個以上的就業機會，更吸引久樘開發、慶山建設及富宇建設等知名建商積極佈局，前景看漲。

作為台中豐原區最大招商案，「豐富專案」以6,000坪基地規劃打造醫院、綜合長照機構和公托中心三大核心建設，勾勒「全齡健康福祉園區」的願景；園區將提供急性醫療照護、長期照護、運動醫學、生技產業及產學合作等多元服務，大幅提升北台中及山城地區60萬人的醫療照護品質。

目前，專案已於去年5月正式動工，預計2028年完工營運，不僅開創全齡照護產業新局，更坐擁國道一號與豐原大道交會的交通樞紐，為區域注入強勢利多。

而「豐富專案」另一重點建設豐原國民暨兒童運動中心，從用地取得到整體規劃前後歷經10年，投入6億多元打造豐原首座結合兒童運動設施的國運中心。

中心除了配置室內溫水游泳池、體適能中心、韻律教室、綜合球場、桌球場等六大核心運動設施外，更特別規劃親子體適能教室、兒童攀岩牆、韻律教室等專屬空間，全面提升豐原區的運動環境品質。

目前，該中心已於2024年10月底順利竣工，預計2025年2月完成驗收，3月正式點交營運，備受期待。

深耕中部市場多年的久樘開發，看好豐原發展潛力，繼「久樘宸陽」創下亮眼銷售成績後，再度推出「久樘雋陽」，坐擁近千坪稀有帝王角地，鄰近豐原區公所及11期、14期雙商圈，生活採購機能一應俱全，透過國道1號更可串聯國道3號、4號和74號快速道路，打造四通八達的交通網絡。

此案規劃地上15層、地下3層建築，推出實用適居的36至38坪、42至43坪3+1房格局，共137戶，每戶皆享有前後棟距寬闊的休閒綠地空間，且從地坪到空間動線均選用高品質建材打造，充分展現品牌價值。加上近年豐原房市備受矚目，豐富特區、社興路生活圈等區域房價持續看漲，市場推估房價有望挑戰5字頭，為剛性買盤與換屋族打造優質家園。

根據樂居網統計，豐富健康產業園區周邊房市表現亮眼，近一年新案成交均價達41.31萬元，漲幅達14.97%，預售屋最高單價更已突破5字頭。

內政部實價登錄資料顯示，「慶山明仁」最高單價已達55.39萬元，「富宇大宅豐鼎」最高單價也來到53.86萬元，顯示豐原房市因醫療運動健康機能逐漸完善、同時受惠國道四號交通便利性的利多，展現房市的強勁升值潛力。

住展雜誌發言人陳炳辰分析，豐原房市近年來持續看俏，而這波熱潮主要歸功於幾項關鍵利多，「包含區域機能完善、醫療及長照資源充沛，加上國道四號豐潭段通車後，交通便利性大幅提升，在這樣多重利多的加持下，豐原房價雖呈現上漲趨勢，但與台中市區相比仍具價格優勢」。