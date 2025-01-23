聯經人文企業獎 首頒特別貢獻

第二屆人文企業獎公布評選結果，本獎項首次頒發特別貢獻獎，由長期扶持藝術文化的和碩董事長童子賢獲得。

聯經出版主辦的第二屆人文企業獎，近日評選結果揭曉，共廿四家企業及機構獲獎。連續兩屆參與評選的願景工程基金會董事長陳冲表示，第二屆的案例整體水準提升，競爭激烈。

去年第一屆人文企業獎獲得熱烈回響，第二屆邀請五位產官界跨部會首長組成評審團，由陳冲擔任評審召集人，邀集教育部次長林騰蛟、文化部次長李靜慧、農業部次長杜文珍與國發會副主委彭立沛擔任評審。人文企業獎共分五個類別獎項，「社會關懷」、「藝文推手」、「教育提升」、「地方發展」及「動物保育」，從多種面向彰顯人文精神，評選後授予典範獎、卓越獎和傑出獎三種獎別。

本屆新增創新特別獎，鼓勵具創新和影響力者，以及特別貢獻獎，由當屆評審團提選出深具人文永續影響力的個人。

特別貢獻獎頒予童子賢，評審團說，童子賢身為科技人，不遺餘力支持藝文、推動閱讀文化，以個人名義資助多部影視作品，也贊助遇到困境的藝術與公益團體。評審盼透過此獎項，對這位在文化保存、藝文素養提升的企業家表達敬意和謝意。

聯經人文企業獎將於四月舉辦頒獎典禮、鼓勵與表揚企業機關的人文投入，也會將評審建議回饋所有參獎的企業組織，期盼帶來啟發，促進社會共好。