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懷恩基金會 送愛學童

經濟日報／ 記者萬中一／台北報導
懷恩社會福利慈善事業基金會董事長李棟樑（後排左二）長期投入各項公益活動，設立的獎助學金13年來捐助7,701位學生。圖為基金會關懷新竹縣錦山國小的活動，與師生合影留念。懷恩基金會／提供
懷恩社會福利慈善事業基金會董事長李棟樑（後排左二）長期投入各項公益活動，設立的獎助學金13年來捐助7,701位學生。圖為基金會關懷新竹縣錦山國小的活動，與師生合影留念。懷恩基金會／提供

財團法人懷恩社會福利慈善事業基金會董事長李棟樑積極推動公益，長期投入各項公益活動，設立的「人間有愛．助學無礙」獎助學金，13年來捐助7,701位學生，他認為，企業經營者取之於民、用之於民，希望起帶頭作用，大家一起做公益。

李棟樑也是軍人之友社榮譽理事長，懷恩社會福利慈善事業基金會是為紀念父母所創辦。他強調，事業有成就應幫助其他有需要的人。

基金會2024年就兩度慰問文山特教、啟聰、啟明、台北特教等四所特教學校，致贈中低收入家庭學生160位慰問金，並贈送各校教護職老師碗麵1,100箱，感謝老師們為教育的奉獻以及辛勞。

基金會也積極投入推動社區巡迴醫療，去年以來實施松山新城、健安新城、民生社區、芳蘭山社區等巡迴醫療服務，嘉惠社區高齡民眾就醫便利，同時還設宴慰勞松山醫院社區醫療醫護團隊人員，贈送禮券以表慰問。

基金會長期關注學生教育，2011年設立「人間有愛．助學無礙」台北市高中、國中學生獎助學金，目的為資助清寒與身心障礙學生，鼓勵其積極進取，敦品勵學，贊助家庭資源薄弱，但維持勤學樂觀、熱心助人的學生，13年來累計捐助7,701位學生，其中台北市有2,681位。而這些費用全部都是由李棟樑個人捐贈。

在關懷偏鄉地區學校方面，招待偏鄉國小師生台北一日遊，基金會每年和聯合報基金會合辦，2024年招待新竹玉山國小師生一行40人到台北旅遊，參觀海事博物館、木柵動物園，中午並設宴款待，贈送全校師生紀念品以表關懷。去年還前往慰訪桃園市大溪區百吉國小、新北市金山區中角國小、新竹縣關西鎮錦山國小，捐贈各校校務發展基金及物資慰問全校師生。

他為紀念妻子另捐資設立陳玲社會福利慈善事業基金會，他表示，太太生前曾說，如今事業有成，就應該幫助其他有需要的人。基金會長期與救國團合作，除提供獎助學金外，還選拔「教育大愛菁師獎」，被形容為民間版師鐸獎，累計13年來，總計有4,608名老師參加甄選，表揚771位教育大愛老師。

國內發生地震天災時，基金會也是在第一時間內提供急難協助。去年花東地區震災、凱米風災、山陀兒颱風造成萬里、金山、石門、三芝地區及高屏地區災情，基金會都在第一時間立即捐助救助金及物資慰問。

在捐助慈善公益團體方面，去年陸續捐助世界和平會、花蓮地區遲緩兒護育團體、屏東縣善導書院、腦性麻痺關懷協會、創世基金會、安德烈食物銀行等慈善公益團體慰問金與物資協助關懷弱勢族群。

李棟樑以國際貿易起家，曾擔任台北市進出口公會理事長、中華奧會副主席、企業永續協會理事長等職務。李棟樑經營公益團體，秉持一個宗旨，就是「走到最前頭，做到最後頭」。

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