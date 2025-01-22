威秀影城加碼投資拓點 老虎城升級MUVIE CINEMAS影廳

國內最大連鎖電影院威秀影城，旗下頂級品牌「MUVIE CINEMAS」影廳22日進駐台中老虎城購物中心。董事長王超立表示，看好今年台灣電影市場回溫，加上有不少大片助攻，威秀將加碼投資拓點，預計今年第2季及第4季分別進駐台北三井LaLaport及高雄義享天地二期購物中心，全年營收看增三成。

據了解，威秀影城在台北LaLaport規劃17個影廳共1,400個座位；高雄義享天地二期購物中心則有14廳、2,600個座位。兩座影城初估投資金額超過3億元以上。

據統計，去年全台票房市場約62億元、衰退二成，在全台擁有21個據點、214個影廳的威秀影城約占45%，穩居龍頭寶座；而威秀除了票房收入，加計廣告、藝文表演等收入，全年營收約30餘億元。

威秀影城旗下頂級品牌「MUVIE CINEMAS」影廳，全台第二個據點今日在台中老虎城購物中心正式開幕，王超立不諱言，全台影城市場已趨飽和，未來必須走更精致化，全力打造尊享寬適的觀影體驗，以吸引影迷前來觀賞。

今天的開幕式，由台中副市長鄭照新、新聞局長欒治誼、威秀影城董事長王超立、總經理林敬修、老虎城董事長賴信雄及知名藝人李李仁等人主持。鄭照新說，台中市人數已來到286萬人，喜歡看電影的人口相當多，尤其愛看國片，他肯定威秀影城為台中帶來優質的觀影體驗。

林敬修表示，今年台灣電影市場可望回溫，尤其有許多重量級大片如《阿凡達》、《不可能的任務》、《侏羅紀》、《超人》及《哈爾濱》等，預期可帶動更多人潮進入電影院。

「MUVIE CINEMAS」主打雅緻格調，全影城擁有品牌專屬設計地毯，影迷走入影城立即感受獨特的優雅美學。獨家TITAN SCREEN影廳採用Barco高亮度4K、RGB雷射放映機，搭配威秀影城獨家大理石紋聲學吸音牆技術，集合影音視聽體驗大大升級。

每個影廳並搭配QSC四迴路音響及7.1環繞聲道，並採用尊榮皮質座椅，座椅間距寬達130公分，更是全台中最寬敞的影廳。

李李仁說，台中影迷真有福氣，過年就能來這裡體驗高規格影音享受，希望大家能常來看電影。他也為國片宣傳，表示自己今年有兩部片上映，分別是《96分鐘》跟《進行曲》，兩部片風格不同，希望都能讓觀眾看到用心。

威秀影城盛大開幕回饋會員，即日起至2月16日期間，凡iShow會員購買MUVIE CINEMAS 台中TIGER CITY任一場次電影票，即有機會抽中「TITAN SCREEN免費觀影一年份」(2名)、「TITAN SCREEN免費觀影半年份」(5名)、「TITAN SCREEN免費觀影三個月」(10名)。