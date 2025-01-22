嘉磐築愛公益園遊會圓滿落幕 慈善傳遞溫暖送進心坎

嘉磐慈善基金會與台中西北扶輪社為了關懷兒少團體並傳遞愛的精神，22日於台中市一德洋樓舉辦「建築未來·未來建築」嘉磐築愛公益園遊會暨年度繪畫比賽頒獎活動。

此次活動，除了長期資助的一心育幼院、新竹綠光種子教室、松鶴部落等上百位弱勢孩童，更吸引來自社會各界的熱心人士與嘉磐住戶共同參與，一起為兒少團體伸出援手，以實際行動支持公益事業。

活動現場氣氛熱鬧非凡，設置多個異國小吃攤位，用美食帶領小朋友認識世界，遊戲區與精彩表演，讓小朋友在歲末中感受溫暖與關懷。

特別的是，活動的重點之一「小小畢卡索繪畫比賽」在現場頒發了獎項。比賽主題圍繞「未來世界」，孩子們用色彩斑斕的畫筆，表達對生活的期許與夢想，並透過畫作向社會傳遞愛心與希望。所有獲獎作品充滿積極的力量與深情的表達。

嘉磐慈善基金會自2012年成立至今，已累計資助超過9,800名孩童，嘉磐慈善基金會董事長魏嘉銘表示：「一個念頭，讓他們的人生變得不同，我們不只帶給小朋友吃喝玩樂，特別關注心靈成長，在今年加入了早療師的藝術治療課程給小朋友們，希望他們透過有趣的活動，得到心靈成長。」

此外，台中市政府社會局主秘侯淑茹也到場，對活動的成功舉行表示支持與肯定。侯淑茹的到場，進一步增強了活動的社會影響力，也彰顯台中市政府對於關懷兒少團體、推動公益事業的重視與支持。

2024年，嘉磐在台中、台北加起來有70億元的推案量，魏嘉銘表示，雖然近期整體房市較冷清，但嘉磐建築團隊推出的是自住精品宅，廣受自住客的喜愛，所以整體銷售情況已接近完銷。

展望2025年，嘉磐在台中市南區有45億元的案量、彰化市精華區有15億元、台北市建國長春有25億元、總計85億元在今年登場，預估銷售依然會保持順暢。

活動結束後，與會者紛紛表示，無論是孩子們的畫作，還是每一位參與者，都成為了社會溫暖力量的象徵。此次公益活動所籌得的資金，將全數用於支援兒少團體的教育與生活資源，為他們提供更好的學習環境與成長機會。