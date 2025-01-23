ESG最前線／AI助攻 數據管理變簡單

在環境保護、安全管理和職業衛生（簡稱環安衛）領域，數據是改進治理效果的關鍵。但隨著人工智慧（AI）的發展，蒐集和分析環安衛數據變得更簡單、更高效，也更容易實現自動化。

AI在自動化監測設備中扮演重要角色。例如，利用AI技術可以即時收集環境中的空氣品質、水質或壓力等數據。這些數據能幫助我們快速掌握環境變化情況，像是空氣中的汙染物濃度。在工業區內的環保單位結合AI監測站，可以有效降低揮發性有機化合物（VOC）排放濃度，提升區域空氣品質。同時，無人機結合AI技術也能大規模蒐集資料，例如水域汙染情況或碳排放的分布。某些大型水庫專案中，AI無人機快速偵測了藻華分布區域，讓管理單位迅速採取清除措施。

AI還能協助整理和分析數據，讓資訊更清楚易懂。例如，它可以統計碳排放量或職業安全事件，並將分析結果以圖表或路線圖的方式呈現，幫助管理者更容易掌握全貌。在高科技製造業中，AI系統每天生成的碳足跡報告不僅幫助該公司合規，還促進了生產流程的節能優化。這樣的自動化分析方式不僅能提升效率，還能幫助提出更有效的改善策略。

運用AI技術，企業可以大幅減少依賴人力處理數據的時間和成本。例如，某石化公司使用AI監控設備時發現，藉由自動記錄與分析管線壓力數據，他們在發生洩漏風險前提前預警並排除問題，避免了可能的環境災害。同時，AI的高精確度也能減少錯誤發生率。透過圖像化的方式，像是將數據製作成簡單易懂的視覺化報告，管理者能更快速了解問題，並採取對應行動。

此外，AI還能幫助企業確保遵守環境和安全相關的法規。例如，即時提醒未達標的部分，像是工業排放不符規定，並預測可能出現的環境問題。

總結來說，AI讓環安衛數據的蒐集和呈現更高效、更可靠，也能幫助制定更好的管理計畫。未來，人工智慧將與物聯網（IoT）及大數據技術進一步結合，為企業和環保單位提供創新的解決方案。