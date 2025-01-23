行政治理／國科會主委吳誠文：沒有團隊 就沒有英雄

在賴政府中，國科會主委吳誠文背景十分特殊，他是國內知名的半導體領域專家；讀國小時，還曾是台南市巨人少棒隊的冠軍投手。吳誠文雖然棄棒球選擇半導體之路，但運動精神始終在他的心中，他說：「沒有團隊，就沒有英雄」而今，當年冠軍投手已成長為國家科技發展的「總教練」，各界更期待吳誠文帶領台灣半導體國家隊，再次在全球科技競賽上，再抱一座世界冠軍盃。

多年奮鬥 打造台灣隊

2024年11月24日在東京巨蛋滿場觀眾激情吶喊聲中，台灣隊以4：0完封日本得到世界棒球12強賽冠軍，吳誠文激動地說，這支球隊從一開始不被看好，在強敵環繞的艱難賽事中愈挫愈勇，一路將士用命爬到世界之巔。

吳誠文觀察，這次台灣棒球隊已顯現出美國與日本頂尖球隊的特質，在比賽期間自始至終展現無比的團結與鬥志。教練團與球員合為一體，不管是進攻或防守，整個過程如行雲流水，展現出絕佳的默契與鬥志，每一個人因此面對強大的對手時都能沉穩自信，施展出最佳的球技應戰，著實令人感動。

台灣隊勝利過程令人想起台灣。「台灣隊的團結與鬥志讓我對台灣整體的發展也燃起了無比的信心，」吳誠文感性地說，過去幾十年來前輩們努力奮鬥的結果讓台灣高科技研發及產業發展逐漸接近先進國家水準，許多科技研發團隊與產業鏈也有了成為堅強台灣隊的潛力。

面對國際艱難的處境、議題、競爭者，他希望，台灣的學術界與產業界，也要向棒球台灣隊學習，培養出團結的特質與堅強的鬥志，組成各領域各行業的台灣隊以面對挑戰，讓全世界刮目相看。

吳誠文仍對棒球念念不忘，他就讀台大電機系時，也是台大棒球隊的一員；赴清大任教時，也參與校內的棒壘球活動。2023年9月他接任國家運動科學中心董事長，並與賴總統一身球衣打扮，出席科技棒球活動。

2024年4月在新竹舉行的年度VLSI國際會議，吳誠文以「棒球科技創新及球迷交流」為題發表專題演講。

對吳誠文來說，棒球不是只是棒球，還深藏大道理。在一次場合中，他提到棒球對他的影響，他說，「團隊成功的所帶來成就感，大於個人成功」。在歐美，運動是文化非常重要的元素，運動讓人很容易接觸不認識的人，特別是競技運動，你隨時會面對不同的對手，這讓小朋友從小就可以體會，「團隊與個人發展，怎麼樣去平衡，去取捨。」

培養人才 須整合資源

「你是要堅持一個人、英雄主義？還是說因為團隊的成功、讓你的成就感更大於你個人表現？」吳誠文體會到，若沒有團隊，「投手戰力再好，都不可能贏球啊。」而且「團隊的成功，是個人遠遠達不到。」

在跨進科技領域，棒球給吳誠文另一個啟發就是要打造團隊，台灣要培養系統人才及能力提高產業價值。他表示，學生進到大學的一個系，就是他未來生涯發展的最主要領域，特別是在工學院，走得非常專精，就如台灣代工產業發展得非常細好，就是台灣有一群人非常專注，在他的領域把每個環節都做得很好，「但是，我們沒有辦法做整個系統」。

未來在國科會協助下，從學術界、教育界開始能夠做系統性的東西，這系統性的東西不見得非常複雜，重點是能把價值提升上來。

他表示，這就像怎樣把一個球隊整合起來，怎樣當教練，怎樣讓不同專長的人發揮才能、技術，而不是在團隊裡彼此互相消耗，「團隊的力量如果能夠形成，台灣的成就，就會更高。」