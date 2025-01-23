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量子覺知手札／躍遷與動能

經濟日報／ 瑞瑟（資深企業顧問）

量子力學中的躍遷現象發生在低能階的粒子獲得足夠的能量後，能跳升到較高階的狀態，並且隨著能量的消散，粒子又回到原點。

同理，刻意改變的行為會因驅使動能逐漸消逝而恢復原狀，讓我們白忙一場。

由於我們多數的習性是利用量子力學中的穿隧效應，慢慢地浸潤而形成的，具備了難以改變的僵固性，因此，想要長期地改變習慣，除了要用量子躍遷的方式發動外，還需要提供足夠的動能並持之以恆，讓量子穿隧持續發酵以畢其功。

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