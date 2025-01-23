創新平台／舊衣清潔 消毒管家搞定

街頭隨處可見的舊衣回收箱，乘載著許多民眾對弱勢團體的愛心，為避免滋生細菌塵蟎，目前舊衣回收站大多以人力消毒，處理速度受限，工研院將原本用於工廠的自主式移動機器人（Autonomous Mobile Robot；AMR）「升級」為消毒管家，首度導入擁有25年公益經驗的「木匠的家」協助自動化消毒。

同時，為讓員工操作更容易上手，將複雜的面板調整為可「一鍵上手」的介面，降低逾50%的人力負荷，讓智慧科技更加人性化，提升服務品質與效率，展現科技與公益「1+1大於2」的成果。

工研院機械與機電系統研究所副組長洪國峰表示，AMR已廣泛運用在工廠、醫院或消費運送，但導入社福機構還是第一次，無論在「規格」還是「用途」上都差異頗大。

例如，工廠軌道動輒幾公尺起跳，但衣物堆放區走道僅70公分，較狹窄擁擠，所以團隊為打造適合衣物消毒場域與員工需求的機器人，不但進行多次場勘，從清理動線、建置地圖、規劃導航避障開始做起，此外，為了降低科技的生硬感，團隊在機器人上增加眼睛、領結等裝飾，以更擬人化與人性化的設計，讓機器人在行走消毒時真的像身邊管家一樣，讓原本兩百多件衣物以人力清消可能要花上半小時，現在機器人不用五分鐘就全數完成，既有效率又乾淨，大幅減輕員工的工作。

在雙方合作的過程中，讓團隊最意想不到的，反而是操作介面的調整。起因是木匠的家員工多為年長者，不熟悉操作介面，很怕按錯，一開始看到螢幕都「不敢用」。

這也激起工研院團隊解決問題的鬥志，透過不斷更新軟體程式與操作流程後，現在只要一鍵按下去就可執行，智慧化兼具人性化的設計，連員工都暱稱他為「小白一號」，甚至還開玩笑說以後要發給他員工證。

木匠的家不只處理二手物品捐贈事宜，也定期舉辦手作擺攤、再生衣料走秀，凝聚鄰里民眾的情感，進而建立民眾永續意識。

未來工研院希望可在機器人中內建越南話、日文、英文、台語等語言，讓外籍員工也可透過語音來操作，也不排除與相關公益團體進行輔具清消等合作，持續透過科技研發，展現社會公益與永續循環正效益。