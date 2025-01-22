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獨董對「擬與關係人交易案」持保留意見 冠軍建材：強化內控

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

冠軍（1806）建材22日公告獨董對今年度公司與關係人交易案持保留意見；冠軍建材強調，這次四位獨董對2025年公司擬與關係人交易之議案，出具保留意見，是因為希望冠軍建材在交易之前，應先有相關分析資料。

冠軍舉例，像是公司在銷售模式採用經銷制度應評估及分析該經銷制度的優缺點，又或是有相關交易的利弊分析；另外，獨董認為，冠軍建材與具有實質關係的經銷公司進行相關交易的必要性，應有審酌同行業所採行策略模式等分析報告，再行提報下次董事會、審計委員會審議討論，因此對該議案採保留意見。

冠軍建材表示，冠軍建材將採納獨董意見，將議案相關利弊、優缺點，以及與同行所採行策略模式做比較分析，相關資料將會補上，並在下次董事會、審計委員會審議時進行討論，強化冠軍建材在內控、公司治理等制度更加完善。

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