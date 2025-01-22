連三年入選「全球百大永續企業排行榜」 台灣高鐵：把榮耀分享旅客

台灣高鐵（2633）連續三年入選「全球百大永續企業排行榜」，台灣高鐵公司因持續在低碳、環保、永續、供應鏈管理等各項評比指標上領先，不僅獲評選為2025年全球永續企業第5名，更在「運輸及交通產業組」(Transit and ground transportation group)以及「交通基礎設施產業」領域(Transportation infrastructure industry)中，各項指標雙雙領先同業，在雙領域中均獲第一名。

正在瑞士達沃斯（Davos）舉辦的「世界經濟論壇」( World Economic Forum, WEF)，當地時間22日正式公布2025「全球百大永續企業排行榜」(Global 100 most sustainable corporations in the world)。

台灣高鐵公司鄭光遠總經理表示，能夠連續三年通過國際審查的評選，並且始終保持前10名的佳績，不僅台灣高鐵感到非常光榮，更要把這份榮耀分享所有支持高鐵的廣大旅客。因為高鐵列車作為台灣骨幹運輸的綠色運具，是旅客往來南北最低碳、環保的交通選擇，高鐵永續也代表著台灣永續。

未來，台灣高鐵公司將依照既定的「5年中長期策略規劃」方針，結合全球ESG趨勢，透過優質、安全的旅運服務，持續為旅客創造安心、舒適的乘車環境，並在各項服務細節中積極融入ESG精神，希望持續讓國際社會看見，我們透過永續高鐵串連永續台灣的深切用心。

「全球百大永續企業排行榜」是由長期關注永續經濟趨勢的國際調查研究機構—「企業騎士」（Corporate Knights）所進行調查，今年針對全球營收超過10億美金、約8,359家大型企業永續績效評鑑，評選指標包括：能源、碳排、環境、社會治理、永續收入/投資、氣候與永續發展等。

台灣高鐵公司自2023年首度入榜即獲選為全球第9名的永續企業，迄今已連續三年保持全球前10名永續企業之佳績紀錄。「全球百大永續企業排行榜」自2005年起定期透過每年在瑞士達沃斯舉辦「世界經濟論壇」公布，至今已有超過20年歷史，其評選公信力深獲各界肯定，評選結果也是各國財經及意見領袖觀察國際永續趨勢的重要指標之一。

台灣高鐵公司秉持ESG與企業永續精神，持續「落實誠信經營、強化公司治理、善盡企業社會責任」。自2018年起，連續7年獲得證券交易所「公司治理評鑑」前5%之佳績。

2023年不僅成功完成新世代列車採購案，將引進更加節能、環保列車投入營運服務，更與JR東海簽署合作備忘錄，針對營運、服務與安全展開全面交流；另2024年10月更協助「國際高速鐵路協會」（IHRA）在台灣舉辦年會，透過國際交流與全球鐵道同業進一步分享台灣高鐵的成功經驗與永續運輸的理念，並獲得國際間的肯定。