快訊

15縣市有感搖晃！花蓮19:55發生規模4.9極淺層地震 最大震度4級

新生暴增！竹科3000人移居頭份竹南 頭份國中連實驗室都沒了

美國確立出生公民權…源頭與這號人物有關 華裔當事人曾孫發聲

聽新聞
0:00 / 0:00

台糖總經理陳立人調職由董事長暫兼 經部證實：送政院核定中

中央社／ 台北22日電
國營事業人事異動，台糖內部傳出總經理陳立人（圖）將調任高級專案經理，總經理一職暫由董事長吳明昌代理。圖／取自台糖網站
國營事業人事異動，台糖內部傳出總經理陳立人（圖）將調任高級專案經理，總經理一職暫由董事長吳明昌代理。圖／取自台糖網站

國營事業人事異動，台糖內部傳出總經理陳立人將調任高級專案經理，總經理一職暫由董事長吳明昌代理。經濟部證實，人事案已送行政院核定中。

陳立人具管理台糖資產背景，在前董事長陳昭義任內提拔出任副總經理，2023年前總經理王國禧以家庭因素請辭後，陳立人符合出任總經理須2年副總資歷規定，升任總經理。

台糖近年重要任務之一是改建13座農業循環養豬場，歷經疫情、缺工缺料問題，工程有所延宕，目標今年7月全數完工，未來每年最高養豬頭數可達70萬頭；另外，台糖作為全台大地主，土地政策秉持只租不賣，已種樹的農地則朝碳匯發展。

台糖 經濟部 董事長

延伸閱讀

傳政院擬對總預算提覆議 林思銘：通過可能性極低

總預算大砍 政院救濟考慮提出覆議

政院出手穩定物價 春節期間1月27日至2月9日汽柴油維持不漲

主計總處分析通刪部分與決議內容不符 政院：無法接受

相關新聞

長榮航空「粉萌機」首航高雄-香港航線 每天飛兩班

長榮航空Hello Kitty彩繪機「粉萌機」首度飛航高雄-香港航線，自22日起至2月28日止，「粉萌機」將執飛高雄-香...

連三年入選「全球百大永續企業排行榜」 台灣高鐵：把榮耀分享旅客

台灣高鐵（2633）連續三年入選「全球百大永續企業排行榜」，台灣高鐵公司因持續在低碳、環保、永續、供應鏈管理等各項評比指...

台糖總經理陳立人調職由董事長暫兼 經部證實：送政院核定中

國營事業人事異動，台糖內部傳出總經理陳立人將調任高級專案經理，總經理一職暫由董事長吳明昌代理。經濟部證實，人事案已送行政...

新莊建案「亞昕森中央」凌晨突大火 公司發聲明回應

亞昕（5213）位在新莊的建案「亞昕森中央」22日凌晨因不明原因發生火災。亞昕22日公告，當時已立即通報消防隊處置，並取...

高鐵連3年入榜全球百大永續企業 2025年全球排名第5

正在瑞士達沃斯（Davos）舉辦的「世界經濟論壇」，於當地時間22日公布2025「全球百大永續企業排行榜」，台灣高鐵因低...

中砂斥資8.36億元 收購日本三井集團旗下兩公司

中砂( 1560 )今（22）日董事會決議以台幣8.36億元價格收購日本三井金屬礦業集團（Mitsui Mining &...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。