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台糖總經理陳立人調職由董事長暫兼 經部證實：送政院核定中
國營事業人事異動，台糖內部傳出總經理陳立人將調任高級專案經理，總經理一職暫由董事長吳明昌代理。經濟部證實，人事案已送行政院核定中。
陳立人具管理台糖資產背景，在前董事長陳昭義任內提拔出任副總經理，2023年前總經理王國禧以家庭因素請辭後，陳立人符合出任總經理須2年副總資歷規定，升任總經理。
台糖近年重要任務之一是改建13座農業循環養豬場，歷經疫情、缺工缺料問題，工程有所延宕，目標今年7月全數完工，未來每年最高養豬頭數可達70萬頭；另外，台糖作為全台大地主，土地政策秉持只租不賣，已種樹的農地則朝碳匯發展。
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