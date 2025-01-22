新莊建案「亞昕森中央」凌晨突大火 公司發聲明回應

亞昕（5213）位在新莊的建案「亞昕森中央」22日凌晨因不明原因發生火災。亞昕22日公告，當時已立即通報消防隊處置，並取得火勢控制，目前火勢已被撲滅。另，感謝各界的關注與支持，將持續更新進展，確保透明溝通，並以實際行動展現對品質與安全的重視。

針對火警事故，亞昕表示，公司位於新北市新莊區富貴路、昌仁路交叉口的「亞昕森中央」建案22日凌晨因不明原因發生火災，當時已立即通報消防隊處置，並取得火勢控制，目前火勢已被撲滅，預計可能損失或影響尚在評估中，可能獲得保險理賠之金額尚未確定，

另外，承攬興建「亞昕森中央」的國原營造則發出四大聲明：

第二、結構修復與安全檢測：受火警波及的範圍，我們將依主管機關指定的安全鑑定報告進行修復作業，並採取更高標準完成結構安全強化措施，確保建案品質符合公司對客戶的承諾。

第三、致上最深歉意：我們深知此次事故可能影響鄰近居民及已購客戶的信心與日常生活，對此深表歉意。我們將全力降低影響，並以透明的態度回應外界的疑慮，積極處理後續相關事宜。

第四、徹底檢討與持續精進：將全面檢視工程管理流程，對所有建案進行改進，強化安全措施與品質把控。我們堅守專業與責任，致力於打造安心可靠的建築，回饋每位客戶對我們的信任。