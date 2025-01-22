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高鐵連3年入榜全球百大永續企業 2025年全球排名第5

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台灣高鐵獲評選為2025年全球永續企業第5名。圖／高鐵提供
台灣高鐵獲評選為2025年全球永續企業第5名。圖／高鐵提供

正在瑞士達沃斯（Davos）舉辦的「世界經濟論壇」，於當地時間22日公布2025「全球百大永續企業排行榜」，台灣高鐵因低碳、環保、永續、供應鏈管理等評比指標領先，不僅獲評選為2025年全球永續企業第5名，更在「運輸及交通產業組」及「交通基礎設施產業」領域雙領域奪冠。

台灣高鐵總經理鄭光遠表示，台灣高鐵公司自2023年首度入榜即獲選為全球第9名的永續企業，迄今已連續3年通過國際審查評選，保持前10名佳績，不僅台灣高鐵感到光榮，更要把這份榮耀分享給所有支持高鐵的旅客；高鐵作為台灣骨幹運輸的綠色運具，是往來南北最低碳、環保的交通選擇。

鄭光遠說，高鐵公司將依照既定的「5年中長期策略規畫」方針，結合全球ESG趨勢，透過優質、安全的旅運服務，持續為旅客創造安心、舒適的乘車環境，並在各項服務細節中積極融入ESG精神，盼持續讓國際社會看見高鐵串連永續台灣的深切用心。

「全球百大永續企業排行榜」是由長期關注永續經濟趨勢的國際調查研究機構，「企業騎士」（Corporate Knights）所進行調查，自2005年起定期透過每年在瑞士達沃斯舉辦「世界經濟論壇」公布，至今已有超過20年歷史，其評選公信力深獲各界肯定。

今年針對全球營收超過10億美金、約8359家大型企業永續績效評鑑，評選指標包含能源、碳排、環境、社會治理、永續收入／投資、氣候與永續發展等。

永續 高鐵

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