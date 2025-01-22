中砂斥資8.36億元 收購日本三井集團旗下兩公司

中砂( 1560 )今（22）日董事會決議以台幣8.36億元價格收購日本三井金屬礦業集團（Mitsui Mining & Smelting Co., Ltd.）旗下二家子公司，藉以擴大公司在汽車業務的布局，並切入日本與東南亞市場。

中砂表示，董事會決議收購日本三井金屬礦業旗下三井研削砥石株式會社（Mitsui Grinding Wheel Co.,Ltd.）100%股權，交易金額約19.19億日圓（約新台幣4億元）以及與子公司Kinik-Thai Co.,Ltd.共同取得三井金屬礦業集團位於泰國的Mitsui Grinding Technology Co.,Ltd.約99.57%股權，交易金額約4.5億泰銖（約新台幣4.3億元），兩家公司合計金額為8.36億元。

中砂創立於1953年，從傳統砂輪製造起家，隨台灣工業的發展延伸至光電、半導體用的鑽石砂輪產品，2000年開始將砂輪製造技術延伸至半導體用鑽石碟、將砂輪研磨技術運用到半導體矽晶圓的再生產業，並發展半導體級的真空吸盤與晶粒切割刀具，可以完整地提供半導體產業高端市場的需求，提升產品附加價值，已成為全世界半導體上、中、下游產業在研磨相關製程上不可或缺的治工具與耗材的重要夥伴。

中砂指出，「三井研削砥石株式會社」(MKS) 於1923年轉入「三井金屬鑛業株式會社」的前身「三井鑛山株式會社」，從事砂輪製造與銷售迄今已超過102年，主要生產中大型精密零件及超級磨料砂輪，提供日本國內汽車、螺桿與精密零組件等加工所需。

三井集團於1994年在泰國成立「Mitsui Grinding Technology (Thailand) Co., Ltd.」(MGT) 公司，專精於無心研磨砂輪、DSG雙平面研磨及大型傳統砂輪的生產和市場布局，在東南亞就近服務客戶並回銷日本，兩家砂輪公司在日本與東南亞市場均有舉足輕重的地位。