阻詐團寄生101 台北101祭租客審查機制

財政部22日提交「台北101租戶審查機制及查核情形書面報告」，基於公司治理原則，尊重台北101應其業務特性及實際需要之審查機制，並由投資事業股權代表董事盡職督導強化管控措施，遏阻詐騙案件，台北101未來也將要求德事商務中心對已解散、廢止、歇業、撤銷等公司之租戶比照台北101方式辦理，並要求按月提供已退租租戶辦理遷址之情形，且以書面約定各項執行內容，確保德事商務中心落實辦理；同時已針對設籍於其大樓地址之公司行號進行相關審查及控制程序，避免詐騙情事發生。

立法委員黃珊珊上月質詢時指出，包括2009年發生的凱盛財務、2018年富南斯傳銷、2020年展彤投資等，都是將公司設址在101大樓後行詐騙的重要案例，由於包括台灣證交所，兆豐金（2886）都是台北101大樓主要投資人，會讓人誤信設址在101內公司的詐騙行為，因此要求財政部提出租客審查機制相關書面報告。

根據報告指出，台北101自行租賃之租戶設籍狀況，總計有591家公司在台北101設籍，包括221家由台北101自行租賃、370家為德事商務中心之租戶，目前有簽署租賃契約書的租戶與租戶關係企業設籍合計371家，已解散、廢止、歇業或撤銷公司為201家，還有19家已退租但未遷址。

財政部轉交台北101說明「租戶審查機制」，台北101表示，辦公大樓自9樓至84樓主要作為辦公室出租使用，其中37樓及57樓租給「德事商務服務有限公司」開設「德事商務中心」，並由該公司針對內部商務空間自行對外招租，尚無台北101其他租戶再行轉租、分租。

審查機制包括台北101主要以租戶公司設立文件進行查核；查核租戶代表人與董事等資訊，並查詢網路資料；依據租戶提供財務報表及網路資訊進行查核；查詢法務部、內政部警政署刑事警察局網站；委託外部徵信公司進行查核；內部選商會議；風險控管。德事商務中心則是針對租戶檢核與風險控管，係依據該跨國集團之獨立機制，需通過該公司之內部審查。