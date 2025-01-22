台中市地政士公會克盡公益義務 成立不動產業務防詐顧問團

近年來，各種詐騙案件層出不窮，詐騙手法日新月異，縱使是社會高階菁英也防不勝防，一般民眾更是稍一不慎就遭詐受害。台中市地政士公會22日宣布，成立「不動產業務防詐顧問團」，保障民眾財產安全。

今天的防詐顧問團成立儀式，由台中市地政士公會理事長劉芳珍、中華民國地政士公會全國聯合會名譽理事長李嘉嬴及台中市地政局長吳存金等人主持。

金管會主委彭金隆日前出席全民反詐騙記者會表示，未來金管會的防詐措施有科技阻詐、精準阻詐、責任阻詐、協力阻詐、臨櫃阻詐五大重點工作。並研擬定存解約、保單解約、大額匯款通知等三類交易的「註記」措施；也就是說，凡是上列三類交易，可以由金融機構通知指定的聯絡人。

金管會研擬的「註記」措施，在地政登記上就是已推動實施的「地籍異動即時通」、「指定送達處所」系統：不動產的權利人自行申請此項功能服務後，日後辦理不動產登記，於「收件」及「異動完成」時，系統會以簡訊或電子郵件主動通知不動產權利人。

吳存金指出，全民防詐的根本法寶是：勿有貪念不輕易相信網路投資；不輕易相信陌生電話任何查調；不輕易配合提供身分證明文件、印鑑章、印鑑證明、不動產權利證明文件、銀行帳戶資料(包括銀行帳戶、信用卡、金融卡、網路銀行帳戶、密碼等及交付予他人)，更不可以輕信他人開立轉帳指定帳戶；因為這些都是讓詐騙集團能夠遂行其詐騙目的的基本要件。

而且，司法實務亦有認為交付上述資料、文件給詐騙集團，成立幫助詐欺罪、幫助洗錢罪的案例。

劉芳珍表示，台中市地政士公會以積極行動，響應政府推行全民防詐政策，克盡公益義務，由全體理、監事組成「台中市不動產業務防詐顧問團」，並邀請歷任理事長參與及指導，民眾對於不動產的一切交易、登記有任何些微疑慮，都可以免付費向台中市地政士公會諮詢。

而且在台中市中山、中興、中正地政事務所，都有台中市地政士公會志工團隊服務，民眾亦可就近諮詢，適時提供服務，公私協力斷絕詐欺，達成全民防詐目標，保障民眾財產安全。

劉芳珍強調，年關將近詐騙頻繁，為確保不動產交易安全，千萬不要相信line群組的高額投資、檢調查調訊息，買賣雙方宜各自指定地政士(雙地政士)，多一位專業人士把關得以發揮制衡除錯，雙方權益獲更高保障，更提高交易安全。