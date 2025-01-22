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中砂投資逾8億元 擴大日泰兩地砂輪布局

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

再生晶圓暨半導體材料廠中砂（1560）於22日舉行重大訊息記者會，宣布在傳統砂輪事業擴大布局，為切入日本與強化東南亞市場，開創更多成長機會，與日本三井金屬鑛業集團簽訂分別在日本與泰國的2家企業股權收購協議。

中砂將收購日本三井金屬鑛業集團旗下位於日本的三井研削砥石株式會社100％股權，收購金額為19.19億日圓。同時，中砂與子公司KINIK-Thai也將共同收購日本三井金屬鑛業集團位於泰國的MGT，收購金額為4.5億泰銖。前述這二家公司的股權收購總金額相當於新台幣8.36億元。

中砂是台灣第一家砂輪廠，從傳統砂輪製造起家，2000年開始將砂輪製造技術延伸至半導體用鑽石碟，並將砂輪研磨技術運用到半導體晶圓再生產業，並發展半導體級真空吸盤與晶粒切割刀具。

在上述收購完成後，中砂集團旗下將擁有橫跨日本、台灣及泰國共5家砂輪廠，並有鑽石碟與再生晶圓服務持續擴張。透過這次收購，中砂認為，將有效提升集團的技術與產品完整性，並可藉由新通路，強化與擴大日本與東南亞地區的行銷範圍及網路，服務更多客戶。

中砂 半導體 日本

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