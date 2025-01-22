古天樂當代言人 鈊象《明星三缺一》搶攻農曆年商機

遊戲股王鈊象（3293）旗下人氣麻將遊戲《明星3缺1》迎來2025年最強新春大咖！國際巨星古天樂將以全新角色驚喜登場，與玩家共度春節，並帶來一系列獨家活動和豐富好禮，讓玩家沉浸於全新的遊戲體驗。

作為深受全球華人喜愛的影視巨星，古天樂以其精湛演技和迷人魅力著稱。此次，他將化身為麻將高手登入《明星3缺1》，帶來專屬中/粵雙語音對白、豪華過年新時裝，快點上線親身感受他在麻將桌上獨特的魅力吧！

為慶祝古天樂加入，《明星3缺1》推出多項期間限定活動，讓玩家在新春期間享受無限樂趣，活動期間，只需每日登入即可參加抽獎，有機會贏得最新款iPhone16卡！天天登入拼手氣，新年最強運就是你。此外，紅包雨加場：春節期間紅包雨加碼，特別加場14:00搶紅包，每天14:00、22:00挑戰運氣極限，最大獎黃金1克卡！