台灣尚勇春聯熱 信義房屋邀大師張炳煌揮毫免費送

近期「臺灣尚勇」春聯引發春聯熱潮，發放30萬份一天搶完，一個月更有超過萬筆的網路聲量討論！沒有搶到的朋友別氣餒，信義房屋邀請到書法大師張炳煌題字「金蛇吐信，萬福滿義」，日前舉辦「大師春聯，好運添鄰」活動，發放限量的喜慶春聯。

中華民國書學會會長書法家張炳煌，曾參與的電視節目「每日一字」，在台視、中視、華視三台聯播，這一節目持續近二十年，成為許多家庭每日必看的經典，張炳煌大師以其深厚的書法造詣和獨特的創意，讓書法文化融入日常生活，也成功掀起多次春聯文化熱潮。

迎接蛇年，信義房屋特別邀請張炳煌大師題字「金蛇吐信，萬福滿義」，「金蛇」象徵靈動、財富與祥瑞，「吐信」代表傳遞福氣與好消息，「萬福」象徵健康、平安、幸福等全面祝福，「滿義」則強調圓滿順遂、合乎道義。整體寓意新年富貴吉祥，福氣滿盈，事事順心如意的同時，也將「信義」二字融入其中。

「大師春聯，好運添鄰」於信義房屋內湖店舉辦，民眾到店後，首先領取紅色的「福袋」，接著參加「掌好運」抓糖活動，象徵一手掌握新年福氣，糖果包含「招財進寶」、「有錢」、「好運」、「發財」等不同字樣，現場亦準備毛筆供民眾揮毫，再領取具紀念意義的春聯回家。