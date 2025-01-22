台灣尚勇春聯熱 信義房屋邀大師張炳煌揮毫免費送
近期「臺灣尚勇」春聯引發春聯熱潮，發放30萬份一天搶完，一個月更有超過萬筆的網路聲量討論！沒有搶到的朋友別氣餒，信義房屋邀請到書法大師張炳煌題字「金蛇吐信，萬福滿義」，日前舉辦「大師春聯，好運添鄰」活動，發放限量的喜慶春聯。
中華民國書學會會長書法家張炳煌，曾參與的電視節目「每日一字」，在台視、中視、華視三台聯播，這一節目持續近二十年，成為許多家庭每日必看的經典，張炳煌大師以其深厚的書法造詣和獨特的創意，讓書法文化融入日常生活，也成功掀起多次春聯文化熱潮。
迎接蛇年，信義房屋特別邀請張炳煌大師題字「金蛇吐信，萬福滿義」，「金蛇」象徵靈動、財富與祥瑞，「吐信」代表傳遞福氣與好消息，「萬福」象徵健康、平安、幸福等全面祝福，「滿義」則強調圓滿順遂、合乎道義。整體寓意新年富貴吉祥，福氣滿盈，事事順心如意的同時，也將「信義」二字融入其中。
「大師春聯，好運添鄰」於信義房屋內湖店舉辦，民眾到店後，首先領取紅色的「福袋」，接著參加「掌好運」抓糖活動，象徵一手掌握新年福氣，糖果包含「招財進寶」、「有錢」、「好運」、「發財」等不同字樣，現場亦準備毛筆供民眾揮毫，再領取具紀念意義的春聯回家。
信義房屋內湖店經理程紹幃表示，春聯不僅承載著新年祝福的美好寓意，也象徵了團圓與希望，透過文化與鄰里互動，不只增進社區居民之間的情感聯繫，也讓更多人感受到春聯文化的獨特魅力，信義房屋此次邀請張炳煌大師合作，不僅是傳遞春節喜氣，更彰顯了信義房屋一貫以人為本、關懷社區的品牌精神。
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