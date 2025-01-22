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光寶攜手Plug and Play Japan助攻新創加值 挹注綠色科技新動能

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

光寶科（2301）宣布「LITEON+新創平台」與全球最大的新創加速器及創投公司之一「Plug and Play Japan」締結同盟，聚焦旗下「Deep Tech主題」，發揮彼此新創生態系統的綜效與優勢，相互引薦專注在能源、永續、AI等領域的新創團隊，鏈結國際級的多元資源，促進新創生態圈資源交流與技術共享，共同推動創新應用的實現和市場擴展。

光寶自2023年成立「LITEON+新創平台」，深信新創可以引領並驅動綠色科技的力量，過去一年特別在循環經濟、低碳材料與製程等永續領域，成功串接起台灣、跨國新創團隊。去年光寶與日本新創公司Elephantech開啟合作篇章，將先進的低碳印刷電路板（FPCB）導入製程中，不僅加速新創永續技術的商業化應用，更取得低碳轉型的先機，實踐永續承諾。

LITEON+希望透過Plug and Play Japan新創加速器，結合跨國新創資源，推進在AI、能源、永續等領域的突破，透過光寶生態圈資源，進行輔導、概念驗證(PoC)、引進所需資源，協助新創團隊逐步將先進技術推進市場，加速商業化進展。

Plug and Play總部位於美國加州矽谷，版圖橫跨全球60多個城市，擁有豐富的新創人脈及市場專業。其中Plug and Play Japan旗下的「Deep Tech主題」，致力挖掘科技、工程上的創新，解決當前關鍵的永續與減碳議題。與一般平台不同的是，Plug and Play Japan聚焦產業鏈上游硬體與材料的新創企業，期許推進產業價值鏈上的整合，同時提升價值鏈上的碳競爭力。Plug and Play Japan對於永續與低碳轉型的共好願景與光寶一致，希望透過本次合作能促成更多AI與綠色科技的進展。

光寶期盼在產業生態系扮演引路人，帶領產業建構低碳轉型的優勢與先機。透過「LITEON+」，垂直整合產業鏈上下游資源、持續拓展國際新創生態圈，攜手新創夥伴共同開發AI、能源與永續等領域的技術與商模，讓綠色前沿的想法能進一步成長與落地，為全球的科技創新和永續發展注入新動力。

AI 光寶科 生態

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