永佳捷被爆拖欠員工獎金 公司：「不實指控深表遺憾」

國內電梯新兵永佳捷日前遭員工指控獎金發放延遲，針對此事，永佳捷發出聲明稿，並指出，對於所有員工的獎金依規發放從未延遲，對於不實指控深表遺憾。

永佳捷聲明如下，第一，本公司依約支付薪資，從未延遲，惟針對獎金發放爭議，乃極少數員工因出勤異常，產出未達規定所衍生獎金歧見，對不實指控深表遺憾。

第二，本公司為新興電梯公司，初期為爭取優秀人才，對於部分安裝技師，提供每月不低於新台幣7萬元之薪酬，惟員工需提供合理勞務產出，若未達標準，將對全體安裝同仁造成不公，也對股東權益有損害。故於去年實施新制，激勵多做多得，例如一個月安裝2台小電梯，可額外獲得5萬獎金，合計月薪可達12萬元，甚至有不少同仁勤奮安裝、試車，單就獎金就可領高達近百萬元，其整體薪資反而大幅提升，故未有變相減薪一事。

第三，惟極少數同仁因出勤異常、安裝產出嚴重落後業界標準，故無法領取新制獎金，目前尚在調處，希望其等提升效率，本公司仍持續溝通，以彌平歧見共創和諧勞資關係。

第四，本公司自2023年4月18日啟動後，一切依法營運，目前員工數已超過300人，資本額11億餘元具一定規模。全體同仁競競業業克盡職守，包括維保等業務皆正常派工，敬請客戶、股東放心。