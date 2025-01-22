營運結構調整 福壽看好今年營運勝去年

飼料大廠福壽看好今年營運，董事長洪堯昆今日表示，目前大宗原物料價格仍算平穩，但整體景氣走勢，仍要看美國總統川普的政策，「這沒有人看得準」，而今年在營運結構優化、工廠設備更新、導入AI後，整體表現會比去年更好。

洪堯昆表示，去年面臨氣候變遷、地緣政治、穀物價格反彈等多重挑戰，國內即將實施碳費政策亦增加企業經營的不確定性，因此積極調整營運策略、優化組織架構，並深化B2C通路，獲得顯著成果，如成功將蛋品進駐超市通路、寵物食品進入連鎖藥局，並設立「福壽寵物旗艦館」，提供完整的消費體驗。

此外，洪堯昆也說，福壽將糧農循環的成果與全家便利商店合作開設「全家便利商店福壽一號店」，為消費者創造全新購物體驗，子公司洽富亦積極拓展B2C通路，與多家知名品牌聯名開發創新產品，持續於連鎖量販店、便利超商、航空空廚及餐飲通路深耕發展，並進軍連鎖藥妝通路，雖然仍有虧損，但力求營運穩健。

洪堯昆說，福壽的寵物食品持續成長，已占營收10%，今年寵物食品營運重點將放在大幅增加經銷商通路，像是進入藥局販售，今年3月底也將上市與餐廳金色三麥合作的寵物食品，今年預估寵物食品營收至少可成長10%。