中鋼企業工會呼籲 反傾銷、大建設、綠色轉型救鋼鐵產業

面對鋼鐵產業陷入困境，中鋼（2002）企業工會理事長陳春生呼籲，政府要正視低價鋼材傾銷的問題，積極推動反傾銷稅、擴大公共建設、綠色轉型，三箭齊發拯救鋼鐵產業。

陳春生說，大陸鋼市內捲競爭惡化，大量低價鋼鐵進口湧入台灣，對鋼鐵產業造成嚴重衝擊，引發包括岡山扣件產業鏈經營困難、甚至關廠倒閉的風險。

陳春生表示，政府應積極調查，對大陸進口鋼鐵產品課徵反傾銷稅，以協助促進國內鋼鐵產綠色轉型，穩定台灣經濟成長與產業升級。

此外，全球環保意識提升，減碳已成為各國政府的重要議題，台灣明年開始徵收碳費，對國內傳統產業衝擊不言而喻。值此產業變革轉機之際，政府應思考積極推動國內產業優先使用綠色鋼材，並訂定相應的獎勵措施，以鼓勵企業積極開發低碳、環保的製造技術，才能達成政府2050淨零碳排的政策目標。

中鋼企業工會倡議，政府要對進口鋼材課徵進口碳關稅，以維持貿易競爭的公平性，降低外國低價鋼材對國內市場的衝擊，以阻止紅色供應鏈狙擊台灣產業的風暴。

但課徵碳費後，將導致產業外移及勞工失業疑慮，勢必對國內的經濟發展造成衝擊，政府應提早採取因應措施，推動公共建設和基礎建設，並指定使用國內鋼材，擴大綠色鋼材採購，不僅能提升國內基礎設施品質、帶頭促進國內鋼鐵及公共工程產業推動淨零碳排、減少對傾銷的高碳排進口鋼材依賴，還能創造大量就業與商機，提升國內產業的競爭力，順勢帶動經濟成長。

陳春生說，透過政府的支持和政策引導，指定優先使用國內綠色鋼材，鋼鐵產業有訂單、有獲利才能積極投入低碳技術研發，提升產品綠色競爭力，推動產業綠色轉型，減少碳排放，符合全球環保趨勢，兼顧企業永續經營與經濟發展，也保障國內勞工穩定就業環境。