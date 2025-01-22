全支付拚強化支付生態圈 推帳戶付款3%回饋無上限

全聯推出的電支服務全支付22日宣布，自2月1日起祭出最新回饋方案。消費者使用全支付於全聯以外通路消費享三重回饋：使用全支付帳戶或連結任一銀行帳戶即享3%全點回饋無上限；連結「國泰世華銀行」、「元大銀行」帳戶再加碼3%全點回饋；七大主題指定通路消費滿額加碼3%全點回饋，最高享9%全點回饋。回饋即時贈，下筆消費即可1全點折抵1元。

全支付總經理游金榮表示，目前全支付在台已超過500萬用戶、全台逾30萬支付據點，涵蓋食衣住行育樂及跨境支付等領域。「展望2025年，我們將從用戶端、合作夥伴、支付周邊服務、跨境支付、金融科技服務五大面向持續深化支付生態圈，為用戶打造更安全便利的全方位支付體驗。」

2025蛇年春節腳步越來越近，全支付為感謝廣大用戶的長期支持，2025年1月27日～2025年2月2日，使用全支付於合作通路(除全聯場域、大潤發、日韓跨境等場域外皆適用) 於APP登錄活動後，單筆消費滿$888享5%全點回饋，單筆最高得全點66點，活動期間內每人最高可得全點88點。

2025年2月1日~2025年6月30日，除全聯店外全支付全台超過30萬合作店，連結全支付帳戶或任一銀行帳戶消費，筆筆享3%全點回饋無上限！可疊加其他主題活動回饋，超划算！

2025年2月1日~2025年3月31日，全支付更攜手「國泰世華銀行」、「元大銀行」共同推出加碼回饋！ 連結「國泰世華銀行」帳戶消費再加碼3％全點回饋！每人每月上限全點100點(每月20萬點) ，若於活動期間首次開立「國泰世華銀行」帳戶連結全支付，並完成任一筆消費，最高再享全點300點；連結「元大銀行」帳戶消費加碼3％全點回饋！每人每月上限全點100點(每月10萬點)，若於活動期間首次開立「元大銀行」數位帳戶，並完成指定任務，享全點200點，使用全支付連結越多銀行帳戶享越多回饋，單月最高得全點700點。

為深化支付生活圈，全支付精選七大主題通路推出加碼回饋：連鎖餐飲、百貨購物、精選美食、連鎖美食、生活用品、精選夜市、精選市場等主題通路。合作通路串連百大品牌包括「築間餐飲集團」、「雲雀餐飲集團」、「屋馬餐飲集團」等人氣餐飲集團指定品牌，以及「美麗華百樂園」、「NOKE 忠泰樂生活」、「義大世界購物廣場」等大型商場；另瞄準近期寵物經濟、生活保健等用戶需求，與「寵物公園」、「東森寵物」等生活類品牌等，更深入16大夜市及18家傳統市場與老街，實現「食衣住行育樂」一鍵支付筆筆享回饋：活動期間2025年2月1日~2025年3月31日，使用全支付於七大主題指定通路， 於全支付APP登錄活動後消費滿額可享筆筆3%全點回饋，可疊加帳戶付款3%全點回饋無上限，指定銀行帳戶付款最高享9%全點回饋！新用戶註冊後於指定通路消費，最高再享全點100點加碼。

為慶祝韓國跨境支付服務啟動，全支付特別推出韓國雙人機票抽獎活動，2025年2月1日~2025年2月28日，於全聯店外任一全支付合作通路單筆消費付款滿333元，即可參加抽獎，共抽出3名幸運兒，每位得主可獲得韓國首爾雙人機票！另外，「推薦好友」計畫即日起跑，成功邀請新用戶註冊並輸入推薦碼，邀請人獲得全點50點，被邀請之新用戶首次消費也享全點50點回饋。邀請無上限，好康大家一起賺。