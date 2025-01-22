桃園楊梅、觀音三年房價漲幅逾二成 專家：飆最兇的是這裡

近三年桃園市各行政區房價漲幅中，龜山以三年大漲24%最多，其次為楊梅22%、觀音21%。

中信房屋A7文青國小加盟店店長蔡國英指出，桃園市龜山區住宅交易以A7重劃區最熱絡，目前該重劃區新建案每坪成交均價普遍落在4、5字頭，與附近林口、桃園區相比，CP值相對高，且區域周遭還有樂善科技園區、華亞科技園區、郵政物流園區等，龐大就業人口也為區域房市發展增加不少能見度。

中信房屋研展室副理莊思敏表示，由於以上行政區房價基期相對較低，房價上漲的波動幅度自然也會更明顯，未來若區域內的重大建設能夠逐步落實，相信也會對區域房市形成重要支撐。

莊思敏指出，目前桃園市桃園區、中壢區每坪成交均價普遍已經達到4字頭上下，在高房價的壓力下，很多精華區的外溢人口紛紛把目光轉向房價相對平實的外圍區塊。

觀察近三年房價漲幅最快的前五大行政區，無一例外都是房價基期低，且有重大建設加持的區域，像是龜山區有A7重劃區，楊梅有幼獅智慧製造園區、幼獅工業區二期，觀音區有草漯重劃區，大園區有客運園區、航空城計畫，大溪區有埔頂重劃區，上述利多題材的發酵，吸引了許多嗅覺敏銳的建商與購屋民眾的進駐，也帶動著區域房市交易量能的升溫。

另外，蔡國英表示，相較於北北桃其他新興重劃區，桃園龜山區土地供應更加充足，未來發展自然也更具想像空間。近幾年，除了當地居民外，該區也磁吸了不少外來客群，其中不乏來自科學園區的科技新貴、長庚醫院的醫護人員、大台北通勤族及退休換屋族等。

蔡國英指出，雖然過去幾年建商在這邊大量推案，導致現階段區內確實出現了一定的賣壓，但龜山利多題材豐沛，發展潛力可觀，再加上外來人口持續湧入，提升居住需求，認為區域房市具「長線保護短線」的特性，預計隨著建設項目的落實和就業機會的增加，龜山房市交易量能仍有望保持穩健成長。