佳世達旗下星益欣獲日本餐飲巨頭 攜子公司 Qualica 投資

明基佳世達集團、拍檔科技轉投資企業WiXtar星益欣於22日宣布，獲得日本TIS INTEC集團旗下專注餐飲零售科技大廠高律科（Qualica）的投資，以四大策略構面—產品國際化、技術交流、市場共享與客戶賦能，展開四維度策略聯盟，攜手推動亞太餐飲零售產業的智慧化升級。透過這項建構於產品策略合作上的投資計畫，不僅強化雙方在市場經驗、數據應用與技術創新上的領先優勢，更致力於引領4,800億美元市場的數位化轉型浪潮，重塑亞太市場版圖。

Qualica社長阿久津晃昭指出，過去與WiXtar的合作中，我們深刻體認到其卓越的市場導入能力及面對台灣、東南亞地區的專業知識。本次投資進一步展現我們對亞太市場的長期承諾，並將帶動跨境及全通路經營模式的突破，助力業者實現更高的營運效益與市場成長。

AI驅動餐飲智慧化，搶攻高成長市場

根據Mordor Intelligence市場調查，台灣、東南亞與日本三大經濟體的2024年餐飲市場總體規模突破4,800億美元，其中東南亞更以年均複合增長率8.4%，成為全球最具潛力的消費市場之一，展現無可限量的商機。

WiXtar目前服務超過 35,000家門市，在台灣與新加坡的市場佔有率分別達20%與30%，在數位轉型解決方案上已具領先優勢。透過整合Qualica的餐飲管理系統TastyQube Growth (TQG)，可進一步提供智慧銷售預測與叫貨管理，以解決餐飲業面臨的核心挑戰。

WiXtar執行長康惠媚表示，在餐飲門市的三大成本：人力、原料、店租中，原物料損耗始終是最大的痛點。因此門市的叫貨預測與管理、強化門市端與總部端的管理系統，是目前業者最需要也缺乏的數位工具。我們希望借助TQG穩健的產品成熟度，整合WiXtar的跨國POS系統、數據中台，為業者提供無縫銜接的解決方案，助力企業在市場競爭中保持領先。

台日聯盟，打造智慧餐飲加速器

本次投資不僅帶來資源與技術的整合，更是亞太地區餐飲業者的升級契機、產業進化的重要里程碑。拍檔科技總經理暨WiXtar董事長王保鋅表示，過去幾年與Qualica已陸續展開多個國際餐飲品牌的媒合交流，擁有Qualica的投資支持，讓我們更能鞏固在日系品牌間的信賴基石，並藉由雙方的技術與產品整合，協助品牌業者快速推動亞太市場的擴展。同時，Qualica的技術實力結合WiXtar的多國落地服務經驗，將加速產業進入高效能與智慧化經營的新時代。