隱形眼鏡四雄看2025年 這三檔今年營收拚續創歷史新高

隱形眼鏡四雄看2025年，包括晶碩（6491）、望隼（4771）、視陽（6782）皆有望再創新高。其中，望隼最為積極，預期營收將達雙位數成長，同時有增加產線計畫。晶碩與視陽則聚焦歐美市場機會；而精華（1565）則穩中求進，延續去年下半年熱度，著眼矽水膠產品與匯率利好，歐美、日本市場成長可期，但中國大陸市場仍存挑戰。

晶碩對2025年首季的看法相對保守，但全年有望逐季成長，預期歐洲市場將是最大成長動能。目前公司訂單能見度已延續至農曆年後，但中國大陸市場依然面臨削價競爭與經濟低迷的挑戰，成為最困難的市場。

對於其他區域，晶碩預估日本市場將與去年持平，主要因基期已高，成長空間有限，然而，歐洲市場前景樂觀。法人指出，晶碩在歐洲新增客戶，加上矽水膠滲透率提升及高階光學鏡片出貨增加，預計成長幅度可達30%至50%。

精華表示，2025年營運表現的關鍵在於匯率及市場對矽水膠產品的接受度。若日圓兌美元持續升值，將有助於日本客戶增加訂單。此外，公司預計第2季開始向日本市場出貨第二代矽水膠產品，並鋪貨至一線通路，市場接受度將決定下半年能否放量。

歐洲市場也有望在第1季取得矽水膠證照，並在第2季開始出貨，預計矽水膠將成為下半年主要成長動能。整體而言，公司預估2025年營收年增率將達個位數成長幅度，主要受惠歐美市場與日本市場貢獻，中國大陸市場表現則估持平。

視陽表示，受歐美客戶訂單拉貨帶動，今年第1季營收可望好過去年第4季與同期表現，為全年贏得好彩頭。就全年來看，歐美市場成長幅度最為可期，主要受惠既有客戶市場滲透率提升，日本市場雖基期高，但2025年有望持續成長，沉寂已久的中國大陸市場訂單也有陸續回籠的跡象，整體2025年營收可望優於2024年，持續挑戰歷史新高。

看好市場需求，視陽也預計2025年將擴充產線，預計每月可增加500萬片新產能，但何時啟動，要看市場需求而定。視陽目前既有產能的稼動率已達100%，公司去年第4季開始以優化製程的方式，目標將產能再提升10%。

望準對2025年營運展望最為樂觀，預計今年包括中國大陸、日本、台灣、美國各地都會有雙位數成長，其中日本市場主要受惠新產品閃光隱形眼鏡的推出，大受市場好評，追加訂單湧進，同時二代濾藍光產品已在去年底上市，今年將加速轉換，中國大陸市場的成長主要則來自矽水膠，去年透片已拿到證照，彩片也可望在今年上半年取證，並正式出貨。另，台灣市場今年有新增合作夥伴，美國市場則是去年底取得矽水膠證照後，2月就會開始出貨。

望隼也持續擴大產能，去年底竹南廠新增一條產線後，目前月產量約5,400萬片，公司評估，今年上半年將再增加一條新產線，預估月產能可增加200-250萬片。接下來視618檔期銷售而定，不排除下半年繼續擴充產能。