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台日百貨協會首度交流 日百貨分享維持實體競爭力的關鍵

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
中華民國百貨零售企業協會理事長徐雪芳（前排左五）帶領23位會員公司代表，前往東京拜會日本百貨店協會。圖／百協提供
中華民國百貨零售企業協會理事長徐雪芳（前排左五）帶領23位會員公司代表，前往東京拜會日本百貨店協會。圖／百協提供

台日百貨協會首度交流，日前中華民國百貨零售企業協會理事長徐雪芳帶領遠東百貨、101購物中心、漢神購物中心、遠東SOGO、統領百貨、遠東巨城購物中心、新光三越等23位會員公司代表，前往東京拜會日本百貨店協會，在參訪行程當中，台日百貨專業互動迸出不少經營火花，百協團隊大讚「收穫滿滿」，也搭起台日百貨業友誼橋樑。

這趟交流由日本百貨店協會專務理事西阪義晴等人出面接待，同時與高島屋、伊勢丹、GINZA SIX等百貨高級主管見面，並參訪包括日本橋高島屋、伊勢丹新宿本店、GINZA SIX、銀座和光、東急PLAZA原宿HARAKADO、澀谷PARCO、澀谷Scramble Square、麻布台之丘、WITH原宿等多家具代表性的百貨商場，深入瞭解各家百貨經營特色與獨特待客之道。

遠東百貨、新光三越、101購物中心、漢神購物中心等公司代表踴躍提問，就日本百貨數位化推動、ESG策略、顧客服務、商品規畫等問題，與日本百貨業相關主管交流意見，對於台日百貨經營模式與顧客消費樣態的差異化，以及未來發展有更進一步的認識及體會。

像是如何面對電商瓜分實體百貨業績，日本百貨業者分享，日本重視面對面服務，以及店內陳列環境格調、商品結構的重要性，實體業績反而沒受到電商太大影響。日本百貨不像台灣固定檔期有促銷回饋，而是重視服務與體驗讓客人黏著度提高，像是會為VIP提供專屬場地與舒適的空間讓他們選購。台灣代表也觀察，日本有許多歷史悠久著名的百貨，但至今硬體設備都維護的非常好，廁所乾淨、地毯一塵不染，空間也不會有過度的佈置，呈現出不會被時代淘汰的老派優雅。

中華民國百貨零售企業協會理事長徐雪芳表示，日本百貨業經營一直走在全球領先角色，是台灣百貨業很好的學習對象。此次拜會是台日百貨協會首度交流，希望能夠替未來台日百貨雙方帶來更多往來互訪機會，建立開拓性溝通與友誼橋梁。

中華民國百貨零售企業協會理事長徐雪芳（左）與日本百貨店協會專務理事西阪義晴，台日百貨協會首度交流會面。圖／百協提供
中華民國百貨零售企業協會理事長徐雪芳（左）與日本百貨店協會專務理事西阪義晴，台日百貨協會首度交流會面。圖／百協提供
百協23位會員公司代表赴日取經，參訪Wako和光百貨等日本知名百貨。圖／百協提供
百協23位會員公司代表赴日取經，參訪Wako和光百貨等日本知名百貨。圖／百協提供
百協23位會員公司代表赴日參訪，深入瞭解優質百貨經營秘訣。圖／百協提供
百協23位會員公司代表赴日參訪，深入瞭解優質百貨經營秘訣。圖／百協提供

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