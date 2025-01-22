永佳捷聲明：所有獎金都依規發放 從未延遲

國內的新電梯業者永佳捷，對於員工對外發表公司未依規定發獎金進行說明，經了解是員工表現不符合預期還未領到年終獎金外，所有員工的獎金都是依規發放從未延遲。永佳捷針對員工就獎金發放爭議發出三點聲明，強調全體員工仍競競業業克盡職守，包括維保等業務皆正常派工，敬請客戶放心。

首先，永佳捷都是約支付薪資，從未延遲，惟針對獎金發放爭議，乃極少數員工因出勤異常，產出未達規定所衍生獎金歧見，對不實指控深表遺憾。永佳捷2023年4月18日啟動後，一切依法營運，目前員工數已超過300人，資本額11億餘元具一定規模，接單量及各種維修訂單不斷成長當中，營運表現相當穩健，敬請客戶放心。

第二，永佳捷為新興電梯公司，初期為爭取優秀人才，對於部分安裝技師，提供每月不低於新台幣7萬元之薪酬，惟員工需提供合理勞務產出，若未達標準，將對全體安裝同仁造成不公，也對股東權益有損害。故於去年實施新制，激勵多做多得，例如一個月安裝2台小電梯，可額外獲得5萬獎金，合計月薪可達12萬元，甚至有不少同仁勤奮安裝、試車，單就獎金就可領高達近百萬元，其整體薪資反而大幅提升，故未有變相減薪一事。

第三，惟極少數同仁因出勤異常、安裝產出嚴重落後業界標準，故無法領取新制獎金，目前尚在調處，希望其等提升效率，本公司仍持續溝通，以彌平歧見共創和諧勞資關係。