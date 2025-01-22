外籍人士豪砸6.1億元買兩戶「首席公館」 車位創天價

最新實價揭露，信義計畫區豪宅「首席公館」，去年11月由外籍自然人一口氣買下同樓層兩戶，總金額共約6.19億元、單價245.5萬元。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，這次「首席公館」的同層兩戶交易，包含4個車位，共計要價3700萬元，平均一個車位925萬元，也是目前全台車位最貴的社區。主要是現在建商在社區規劃上，基本會配備充電樁、配電，或採特殊設計的「類車庫」規劃，因此讓停車位創下高價。

台灣房屋進一步統計近三年單價200萬元以上的豪宅交易狀況，2022年總計有45筆，但是2023年下降至25筆，2024年則回溫到36筆。

其中「One Park Taipei元利信義聯勤」從2020年以來連續五年都是豪宅榜首，且2024年最高成交單價279.4萬元，超越前兩年的最高價，顯示雖有央行限貸令，但頂端豪客對於鍾愛的社區仍不惜高價取得。

此外，2024年200萬俱樂部成員，還有「琢白」、「孚徒」、「皇翔御琚」等豪宅，其中大安區和平東路「孚徒」，高樓層成交單價約233.2萬元，也創下社區新高紀錄。

第一建經研究中心副理張菱育分析，國內整體市場從2023年下半年開始，受到央行推出新青安優惠貸款的鼓舞下，激勵大量剛性首購族購屋，讓原本已下降的房市買氣，又逐漸回溫。

到了2024年上半年，再受到股市突破2萬點的資金潮帶動，手中收穫頗豐的投資人及富豪，將獲利資金轉往房地產置產，也讓房市從小宅到豪宅，交易情況與價格表現，都比前年熱絡不少。