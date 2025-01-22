快訊

麥當勞放任性侵？英國調查一年後，上百人集體控訴

LINE免費貼圖13款！蛇年新春吉祥話爆量 「情緒價值」情勒哏圖全都有

日本橫濱王牌左投東克樹驚傳婚外情！對象竟是25歲AV女優

外籍人士豪砸6.1億元買兩戶「首席公館」 車位創天價

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
首席公館。圖／台灣房屋提供
首席公館。圖／台灣房屋提供

最新實價揭露，信義計畫區豪宅「首席公館」，去年11月由外籍自然人一口氣買下同樓層兩戶，總金額共約6.19億元、單價245.5萬元。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，這次「首席公館」的同層兩戶交易，包含4個車位，共計要價3700萬元，平均一個車位925萬元，也是目前全台車位最貴的社區。主要是現在建商在社區規劃上，基本會配備充電樁、配電，或採特殊設計的「類車庫」規劃，因此讓停車位創下高價。

台灣房屋進一步統計近三年單價200萬元以上的豪宅交易狀況，2022年總計有45筆，但是2023年下降至25筆，2024年則回溫到36筆。

其中「One Park Taipei元利信義聯勤」從2020年以來連續五年都是豪宅榜首，且2024年最高成交單價279.4萬元，超越前兩年的最高價，顯示雖有央行限貸令，但頂端豪客對於鍾愛的社區仍不惜高價取得。

此外，2024年200萬俱樂部成員，還有「琢白」、「孚徒」、「皇翔御琚」等豪宅，其中大安區和平東路「孚徒」，高樓層成交單價約233.2萬元，也創下社區新高紀錄。

第一建經研究中心副理張菱育分析，國內整體市場從2023年下半年開始，受到央行推出新青安優惠貸款的鼓舞下，激勵大量剛性首購族購屋，讓原本已下降的房市買氣，又逐漸回溫。

到了2024年上半年，再受到股市突破2萬點的資金潮帶動，手中收穫頗豐的投資人及富豪，將獲利資金轉往房地產置產，也讓房市從小宅到豪宅，交易情況與價格表現，都比前年熱絡不少。

張菱育指出，2024年下半年央行再度重手打炒房，尤其是第七波選擇性信用管制，將豪宅貸款成數下調為3成，加深了豪宅的自備款門檻，但也因此讓市場買盤迎來一波汰弱留強，手頭資金充裕的豪客，反而更有機會買到理想的物件，買方結構朝「大者恆大」的方向發展。

近三年台北單價200萬豪宅交易狀況。資料來源／台灣房屋提供
近三年台北單價200萬豪宅交易狀況。資料來源／台灣房屋提供

央行 豪宅

延伸閱讀

酸酸甜甜幸褔滋味 新北三芝三和社區打造洛神新產品

吳宇森重返家園！只穿睡衣逃亡「劫後餘生」豪宅狀況曝

宜蘭低碳永續家園再添1銀10銅 用心巧思評審大讚有亮點

美景水岸第一排豪宅獨享…學者曝景觀權立法難原因

相關新聞

永佳捷聲明：所有獎金都依規發放 從未延遲

國內的新電梯業者永佳捷，對於員工對外發表公司未依規定發獎金進行說明，經了解是員工表現不符合預期還未領到年終獎金外，所有員...

鏡框專利被侵？專利權人直接寄發侵害專利權警告函 遭公平會開罰

公平會委員會議日前決議，「眼鏡框組件」專利權人黃君未盡義務查證及通知責任，直接對眼鏡行寄發侵害專利權警告函，違反公平交易...

外籍人士豪砸6.1億元買兩戶「首席公館」 車位創天價

最新實價揭露，信義計畫區豪宅「首席公館」，去年11月由外籍自然人一口氣買下同樓層兩戶，總金額共約6.19億元、單價245...

意外！十大最貴店租捷運站曝 這站單坪5千元居冠

根據台北捷運公司統計，台北捷運自通車以來至今年7月已達成第135億旅運量，已成為大台北地區民眾通勤最仰賴的大眾運輸系統，...

強強聯手！偉喬生醫收購「錫德斯生醫」整合CRO資源

策略結盟擴大服務版圖！偉喬生醫22日宣布，收購錫德斯生醫100%股權，目前已完成轉讓程序。期盼未來整合CRO（臨床前委託...

桃園房價漲最快前五大行政區曝 這區爆冷入榜

近年桃園房市熱度一路升溫，中信房屋研展室彙整實價資料，2022年到2024年，近三年桃園市各行政區成屋交易的平均房價，結...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。