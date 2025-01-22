意外！十大最貴店租捷運站曝 這站單坪5千元居冠

根據台北捷運公司統計，台北捷運自通車以來至今年7月已達成第135億旅運量，已成為大台北地區民眾通勤最仰賴的大眾運輸系統，沿線站點具備高度交通便利性優勢，吸引大量人潮，也帶動捷運站周邊商業活絡發展。

永慶房屋根據實價資料，統計捷運站周邊店面租金，盤點2024年十大最貴捷運站。其中，公館站店面平均單坪租金近5,000元居冠，出人意外，其次則是東門站與忠孝敦化站位居二、三名，西門站名列第四。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，捷運公館站位於公館商圈，周邊有台大與台科大，不僅是本地學生的消費場所，也是外國學生的生活和消費區域，為商圈帶來了持續的消費需求，穩定的人流也讓周邊店面租賃市場明顯回溫。

第二名東門站平均單坪租金4,355元。東門站是中和新蘆線與淡水信義線的交會車站，有穩定人流，且站點鄰近鄰近永康商圈，以國際知名美食、特色店家為主，形成穩定且強勁的消費動能，也吸引不少業者積極卡位。

陳金萍指出，另一個值得注意的是，店租前十名的站點中有4個站點位於板南線上，除了忠孝敦化站與西門站外，還有忠孝復興站以及國父紀念館站。

她表示，根據台北捷運統計，今年1至8月板南線客運人次高達1.4億人次，居各捷運線之冠，顯示板南線的高運量也帶來高收益。「人潮就是錢潮」也讓板南線沿線的店面租金行情獲得支撐。

陳金萍補充，東區商圈除了新光三越鑽石塔以及大巨蛋啟用後，接連的棒球賽事與演唱會商機帶動周邊商圈零售和餐飲需求，加上台北市府自2019年起積極推動「忠孝東區振興計畫」，透過軟硬體設施改善與設計，以及與東區商圈協會共同舉辦各項串聯行銷活動，型塑東區新意象，不僅提升周邊整體環境，也成功吸引了更多的人潮，活絡商圈。