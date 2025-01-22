強強聯手！偉喬生醫收購「錫德斯生醫」整合CRO資源

策略結盟擴大服務版圖！偉喬生醫22日宣布，收購錫德斯生醫100%股權，目前已完成轉讓程序。期盼未來整合CRO（臨床前委託試驗機構）資源及相關業務，不只強化創新研發動能，更有助於提升整體競爭力，加速推動生技產業鏈發展。對於收購CRO機構的未來展望，偉喬生醫期許下一步能建立「動物福祉替代平台」，透過細胞培養、組織工程、電腦模擬等技術，取代傳統的動物實驗，減少牠們的苦痛。

強強聯手結合雙方優勢，擴展一站式服務項目與規模。偉喬生醫董事長莊詠鈞指出，藉由此次收購，除了能有效統整既有技術與資源，同時也將錫德斯生醫科技的動物疾病模式平台，以及病理切片等專業檢驗技術，納入我們的服務範疇，發揮一加一大於二的企業綜效。此外，針對健康食品認證、新藥開發前端作業等項目，也能提供更完整的臨床前研究服務。

據悉，錫德斯生醫科技成立於2018年，具備多種試驗委託平台，提供從實驗設計、材料準備、實驗執行到報告撰寫的全方位客製化服務。創業初期進駐高雄醫學大學創新育成中心，2020年於南部科學園區路竹園區，建置全新自有廠房，打造符合標準規範的實驗設施，先後取得多項國內外認證，從細胞分生、動物模式到病理組織切片分析，皆有能力完整執行，力求給予客戶穩定有效的試驗結果，在南科生醫聚落中，扮演重要角色。

錫德斯生醫科技創辦人曾敬凱表示，早在新冠肺炎疫情期間，偉喬生醫與錫德斯生醫過去曾聯手抗疫，合作開發「SARS-CoV-2假病毒細胞及動物感染活性篩選平台」，用於測試藥物、中和性抗體、疫苗或消毒性醫材，抑制病毒的感染效果，也為此次收購奠定基礎。偉喬生醫擁有重組蛋白與抗體開發的技術優勢，以及次世代奈米抗體、自動化細胞株開發等兩大平台，與錫德斯生醫科技在臨床前研究、動物模型、病理分析的專業能力相輔相成，持續為產業鏈提供全方位支援，深化生技市場潛力。

偉喬生醫執行長鄭又瑋提到，「像是藥物毒性測試，可利用人類細胞進行體外測試，而在藥效評估方面，也可導入生物晶片技術，模擬人體器官，更精準地確認療效。」開發替代平台，不僅能提升臨床前研究的倫理標準，更符合永續發展目標，加速藥物研發進程並降低成本。