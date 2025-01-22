快訊

麥當勞放任性侵？英國調查一年後，上百人集體控訴

LINE免費貼圖13款！蛇年新春吉祥話爆量 「情緒價值」情勒哏圖全都有

日本橫濱王牌左投東克樹驚傳婚外情！對象竟是25歲AV女優

強強聯手！偉喬生醫收購「錫德斯生醫」整合CRO資源

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
偉喬生醫董事長莊詠鈞、執行長鄭又瑋。記者吳康瑋／攝影
偉喬生醫董事長莊詠鈞、執行長鄭又瑋。記者吳康瑋／攝影

策略結盟擴大服務版圖！偉喬生醫22日宣布，收購錫德斯生醫100%股權，目前已完成轉讓程序。期盼未來整合CRO（臨床前委託試驗機構）資源及相關業務，不只強化創新研發動能，更有助於提升整體競爭力，加速推動生技產業鏈發展。對於收購CRO機構的未來展望，偉喬生醫期許下一步能建立「動物福祉替代平台」，透過細胞培養、組織工程、電腦模擬等技術，取代傳統的動物實驗，減少牠們的苦痛。

強強聯手結合雙方優勢，擴展一站式服務項目與規模。偉喬生醫董事長莊詠鈞指出，藉由此次收購，除了能有效統整既有技術與資源，同時也將錫德斯生醫科技的動物疾病模式平台，以及病理切片等專業檢驗技術，納入我們的服務範疇，發揮一加一大於二的企業綜效。此外，針對健康食品認證、新藥開發前端作業等項目，也能提供更完整的臨床前研究服務。

據悉，錫德斯生醫科技成立於2018年，具備多種試驗委託平台，提供從實驗設計、材料準備、實驗執行到報告撰寫的全方位客製化服務。創業初期進駐高雄醫學大學創新育成中心，2020年於南部科學園區路竹園區，建置全新自有廠房，打造符合標準規範的實驗設施，先後取得多項國內外認證，從細胞分生、動物模式到病理組織切片分析，皆有能力完整執行，力求給予客戶穩定有效的試驗結果，在南科生醫聚落中，扮演重要角色。

錫德斯生醫科技創辦人曾敬凱表示，早在新冠肺炎疫情期間，偉喬生醫與錫德斯生醫過去曾聯手抗疫，合作開發「SARS-CoV-2假病毒細胞及動物感染活性篩選平台」，用於測試藥物、中和性抗體、疫苗或消毒性醫材，抑制病毒的感染效果，也為此次收購奠定基礎。偉喬生醫擁有重組蛋白與抗體開發的技術優勢，以及次世代奈米抗體、自動化細胞株開發等兩大平台，與錫德斯生醫科技在臨床前研究、動物模型、病理分析的專業能力相輔相成，持續為產業鏈提供全方位支援，深化生技市場潛力。

偉喬生醫執行長鄭又瑋提到，「像是藥物毒性測試，可利用人類細胞進行體外測試，而在藥效評估方面，也可導入生物晶片技術，模擬人體器官，更精準地確認療效。」開發替代平台，不僅能提升臨床前研究的倫理標準，更符合永續發展目標，加速藥物研發進程並降低成本。

生技產業 疫情

延伸閱讀

生醫族 享美國製造紅利

英業達智慧醫療報喜！全自動化設備落腳大馬 加速搶單

22學術團體連署 財劃法修法恐讓科研預算倒退十年

三顧進軍外泌體保養品

相關新聞

永佳捷聲明：所有獎金都依規發放 從未延遲

國內的新電梯業者永佳捷，對於員工對外發表公司未依規定發獎金進行說明，經了解是員工表現不符合預期還未領到年終獎金外，所有員...

鏡框專利被侵？專利權人直接寄發侵害專利權警告函 遭公平會開罰

公平會委員會議日前決議，「眼鏡框組件」專利權人黃君未盡義務查證及通知責任，直接對眼鏡行寄發侵害專利權警告函，違反公平交易...

外籍人士豪砸6.1億元買兩戶「首席公館」 車位創天價

最新實價揭露，信義計畫區豪宅「首席公館」，去年11月由外籍自然人一口氣買下同樓層兩戶，總金額共約6.19億元、單價245...

意外！十大最貴店租捷運站曝 這站單坪5千元居冠

根據台北捷運公司統計，台北捷運自通車以來至今年7月已達成第135億旅運量，已成為大台北地區民眾通勤最仰賴的大眾運輸系統，...

強強聯手！偉喬生醫收購「錫德斯生醫」整合CRO資源

策略結盟擴大服務版圖！偉喬生醫22日宣布，收購錫德斯生醫100%股權，目前已完成轉讓程序。期盼未來整合CRO（臨床前委託...

桃園房價漲最快前五大行政區曝 這區爆冷入榜

近年桃園房市熱度一路升溫，中信房屋研展室彙整實價資料，2022年到2024年，近三年桃園市各行政區成屋交易的平均房價，結...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。