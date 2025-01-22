桃園房價漲最快前五大行政區曝 這區爆冷入榜

近年桃園房市熱度一路升溫，中信房屋研展室彙整實價資料，2022年到2024年，近三年桃園市各行政區成屋交易的平均房價，結果顯示房價漲幅最快的行政區為龜山區，漲幅高達24%。

其後依次是楊梅區22%、觀音區21%、大園區20.5%，另外大溪區也爆冷，以17%漲幅擠入前五名。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，目前桃園區、中壢區的平均房價普遍已經達到4字頭上下，在高房價的壓力下，很多精華區的外溢人口紛紛把目光轉向房價相對平實的外圍區塊。

觀察近3年房價漲幅最快的前五大行政區，無一例外都是房價基期低，且有重大建設加持的區域。

像是龜山區有A7重劃區，楊梅有幼獅智慧製造園區、幼獅工業區二期，觀音區有草漯重劃區，大園區有客運園區、航空城計畫，大溪區有埔頂重劃區，上述利多題材的發酵，吸引了許多嗅覺敏銳的建商與購屋民眾的進駐，也帶動著區域房市交易量能的升溫。

中信房屋A7文青國小加盟店店長蔡國英指出，房價漲幅最快的龜山區，住宅交易以A7重劃區最為熱絡，目前該重劃區新建案的成交單價普遍落在4-5字頭上下，與附近的林口、桃園相比，CP值相當不錯。

蔡國英表示，區域周遭還有樂善科技園區、華亞科技園區、郵政物流園區等產業，也給區域房市發展增加了不少能見度。而且相較於北北桃其他新興重劃區，龜山區土地供應更加充足，未來發展自然也更具想像空間。

近幾年，除了當地居民外，該區也磁吸了不少外來客群，其中不乏來自科學園區的科技新貴、長庚醫院的醫護人員、大台北通勤族及退休換屋族等。

蔡國英指出，雖然過去幾年建商在這邊大量推案，導致現階段區內確實出現了一定的賣壓，但由於龜山利多題材豐沛，發展潛力可觀，再加上外來人口持續湧入，提升居住需求，預料隨著建設項目的落實和就業機會的增加，龜山房市交易量能仍有望保持穩健成長。

莊思敏提醒，房市降溫，建議今年購屋民眾應以自住或長期持有為主要考量，也可多關注新興重劃區和蛋白區，在這些區域撿到便宜的機會較高。