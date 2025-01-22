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鏡框專利被侵？專利權人直接寄發侵害專利權警告函 遭公平會開罰

聯合報／ 記者陳素玲/台北即時報導
公平會指出有「眼鏡框組件」專利權人直接對眼鏡行寄發侵害專利權警告函，違反公平交易法規定，處以罰鍰。示意圖，非新聞所指物。圖/本報資料照片
公平會指出有「眼鏡框組件」專利權人直接對眼鏡行寄發侵害專利權警告函，違反公平交易法規定，處以罰鍰。示意圖，非新聞所指物。圖/本報資料照片

公平會委員會議日前決議，「眼鏡框組件」專利權人黃君未盡義務查證及通知責任，直接對眼鏡行寄發侵害專利權警告函，違反公平交易法第25條規定，處新台幣10萬元罰鍰。

公平會接獲檢舉，黃君為眼鏡框組件之設計專利權人，於112年間寄發警告函予下游眼鏡行，稱眼鏡行販售之鏡框，疑似侵害其專利權，要求該等眼鏡行將疑似侵權鏡框下架並洽談和解事宜。

公平會調查發現，專利權人在寄發警告函前，並未盡注意義務查證及通知可能涉及侵權的鏡框供應商，請求排除侵害，即針對眼鏡行通路散發警告，亦未針對受侵害之具體事實說明，且據收受警告函業者表示，其等尚難從警告函內容判斷是否構成侵權，而須自行另委請律師或專利師提出鑑定報告。

公平會表示，專利權人的發函行為，除疑涉侵權鏡框的供應商無法事先知悉侵權爭議而得預先因應，收受信函之眼鏡行，除將疑似侵權鏡框下架、向供應商退換疑似侵權產品，甚至有眼鏡行以採購專利權人的鏡框作為和解條件。鏡框供應商為避免下游眼鏡行心生疑懼而斷絕交易，引發市場寒蟬效應，只好對眼鏡行提供全面保證，以維繫交易機會，故專利權人藉由發函而為不公平競爭，已構成足以影響市場交易秩序之顯失公平行為，違反公平交易法第25條規定，經公平會決議處以罰鍰並命其停止違法行為。

公平會表示，智慧財產權人可依智慧財產權相關法規通知侵害人請求排除侵害，惟權利行使不得濫用，該會並訂有「公平交易委員會對於事業發侵害著作權、商標權或專利權警告函案件之處理原則」供業者參考，若專利權人欲主張智慧財產權利，應注意公平交易法相關規定，避免觸法。

公平會 智慧財產權

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