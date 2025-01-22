友善自己！國聚建設打造「慵懶跑者聚樂部」路跑活動

國聚建設奉行「友善自己，就是友善生活！」的理念，2025年首度打造了「慵懶跑者聚樂部Cozy Runner Club」路跑活動，總經理施純弘表示，國聚建設連續三年透過不同家庭活動在水湳與民眾相聚，為的就是要落實友善生活的理念。

國聚建設慵懶跑者聚樂部首屆路跑路跑活動，日前與近5,000位跑者在水湳踩著最Chill的步伐開跑，展開愜意舒適日常，水湳一日限定市集吃飽喝足，希望把友善生活的理念，落實在2025年的每一天。

台中市政府運動局長游志祥特別出席為跑者加油打氣，提醒跑者天氣寒冷，務必做足暖身運動，他也感謝國聚建設回饋台中本地，舉辦路跑活動彰顯對健康的重視，進一步提升市民運動風氣。

跑者聚集在舞台前，跟著World Gym世界健身俱樂部的暖身操伸展熱身，10K與5K跑友們前後在Fubon Angels應援團成員潔米、檸檬、安娜、卡洛琳應援下，邁開舒服的步伐，途經平日車水馬龍的中科路上顯得格外愜意。

10K組更步上廣福路橋、沿著河堤跑出自己的節奏，折返一圈回到了會場，由大人的品味學校所打造的限定市集，也已熱騰騰開張等候跑者歸來。

不只為跑者們打造路跑活動，慵懶跑者聚樂部 Cozy Runner Club咖啡、美食早已香氣撲滿會場，讓陪伴的朋友與家人，一杯手沖熱咖啡、一杯限定調酒，還提供從早餐到午餐的琳瑯攤位。

這次參與的八間知名餐飲品牌，都是中台灣人氣店家，打卡換市集抵用券的民眾大排長龍，美食相伴放鬆一整個上午。

最後一位跑者跑向終點線之後，舞台上熱鬧活動一波波展開。此次活動贊助單位有元動力、台中仲信金鬱金香酒店、台中李方艾美酒店、台中福華大飯店、台中萬楓酒店、正光製藥、伊蕾序語、居之友物業管理公司、南僑親親香皂、原在良製aqualogy、宴麥森林。

泰晶殿皇家SPA莊園、奧斯汀寢飾、歐薇、寶貝國際、Back From Holiday、BIODERMA法國貝膚黛瑪、FOOTER機能襪、PERNEXT次世代瑜珈、World Gym世界健身俱樂部等。

上述單位大力贊助總值超過百萬元的禮盒、禮券、飯店餐飲與住宿券、帝王級羽絨被、健身會籍、瑜珈輔具套組、法國15L香檳等獎項。

國聚建設更提供Apple Watch S9、丹麥Bang＆Olufsen羔羊皮耳機、義大利 Smeg烤麵包機，RIMOWA Essential Check-In L行李箱等好禮。

最終壓軸大獎是由施純弘抽出-星宇航空（2646）東京商務艙來回機票，得主們各個驚喜笑容上台領獎。

「路跑活動只有一天，但健康生活要落實往後的每一天。」施純弘說，國聚建設連續三年透過不同家庭活動在水湳與大家相聚，這次自辦的「慵懶跑者聚樂部」圓滿落幕，感受到路跑不只是對自己體魄、意志力的挑戰，也可以透過每一次呼吸，找到身心靈最自在的平衡點。

施純弘期待下一屆，有更多跑友來到中央球場加入慵懶跑者俱樂部，將健康生活落實在日常的每一天。