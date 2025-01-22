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資誠領袖調查報告 企業加速轉型 運用AI獲利

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

全球經濟充滿不確定，企業領袖以前瞻視角布局未來。PwC Taiwan發布《2025全球暨台灣企業領袖調查報告：以終為始，未來在即》，彙整全球4,701位與台灣208位企業領袖的洞見，顯示企業正加速轉型步伐，在生成式AI運用、供應鏈重組及氣候友善投資等領域展開積極布局。

調查顯示，企業對後疫情時代全球經濟審慎樂觀，全球58%與50%的台灣企業領袖預期經濟將持續成長。針對地緣政治的不確定性，全球30%企業領袖未來一年將投資美國，以因應「在美國製造」壓力。

對台灣企業來說，中國大陸是第一大海外投資地區（42%），仍是台商不可忽略的市場；越南（27%）、美國（27%）並列台商第二大投資地區；泰國（23%）、馬來西亞（12%）擠進前五名，南向國家已成台商移轉供應鏈布局重點。

調查顯示，企業採用生成式AI已初見成效。全球83%和58%的台灣企業已採用生成式AI，展望未來一年，全球49%與60%台灣企業領袖預期可因生成式AI提升獲利能力。但台灣僅5%企業高度信任生成式AI，顯示企業需打造「負責任的AI」，才能獲得善用生成式AI的成果。

全球永續浪潮下，企業已將氣候友善投資納入長期規劃，且可與獲利並存。53%台灣企業領袖表示，過去一年已接受氣候友善投資報酬較低，以著眼長期利益。全球33%與37%台灣企業表示，由於過去五年進行氣候友善投資，使銷售收入增加。企業追求環境永續仍能帶來財務效益。

企業運用核心競爭力跨界創新，調查顯示，全球38%與40%台灣企業過去五年內成功進入新產業並創造新營收。併購不僅是拓展版圖有效策略，也是延伸競爭力的良方。全球54%與22%台灣企業未來三年將併購，其中全球61%與47%台灣企業將藉此進入新產業。

台灣企業領袖調查計畫主持人、資誠聯合會計師事務所所長暨聯盟事業執行長周建宏強調，地緣政治衝突威脅全球供應鏈、AI加速商業模式創新、氣候變遷重新定義永續價值，企業應變韌性正受到考驗。

企業未來能否在競爭中脫穎而出，關鍵在於快速且廣泛推動轉型，將核心價值延伸至新領域，以長遠眼光制定當前決策，在未來搶占先機。

AI

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