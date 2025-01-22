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晃不停！凌晨連5震「最大規模5.4」嘉義阿里山也很搖

甲山林拚連三年千億業績

經濟日報／ 記者陳美玲／台北報導
愛山林董事長祝文宇。 聯合報系資料照
愛山林董事長祝文宇。 聯合報系資料照

甲山林集團暨愛山林建設（2540）董事長祝文宇昨（21）日表示，2024年銷售業績1,250億元，連兩年超過千億元，2025年自建案加入下，力拚第三年銷售逾千億元並創新高；至於台北市南港「台電CR-1都更案」，他說，若有需求、輝達優先。

甲山林集團近期與宏匯合組專案公司「山林匯集團」取得北市南港「台電CR-1都更案」最優申請人，由於該案基地規模、地段條件等均符合輝達海外總部需求，市場點名有機會獲得輝達青睞。祝文宇說，目前未與對方接觸，「只要輝達有需求，全案以輝達為優先，沒有問題」。

甲山林集團21日、23日總共席開席逾百桌舉行集團旺年會；祝文宇表示，原先旺年會應好友興富發建設集團總裁鄭欽天邀請，要辦在興富發新北市萬里新開幕的星級飯店，但因工程延誤，臨時改成板橋希爾頓飯店，2023年集團房屋銷售業績首度超過千億元，2024年更達1,250億元、再創新高，這都是集團員工去年的專業和努力的成果。

祝文宇表示，三、四年前集團陸續開始執行營建開發案，近兩年更是加強自建案的規模，2024年營建開發收入約10多億元，2025年在愛山林建設將於農曆年後推出合計約千億元的自建案加入下，接下來營建收益會更多、更有看頭，「業績要站在2024年的基礎往上跳，業績目標要連續第三年賣破千億元」。

祝文宇強調，金融業有專業理財專員，而在房地產領域，愛山林建設就是專業房產中心，旗下員工就像是金融業的理專，不僅對全台房市全盤了解，且北中南不管哪個案子員工都能各自展現專業、為客戶從總體經濟、市場環境、個案特色等做分析，幫客戶選出最適合他們的建案，讓買方安心挑到好房子。

建案 輝達

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