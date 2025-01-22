芬蘭電梯大廠 成了「台北雙星」案合作夥伴

「台北雙星」案合作電梯廠商通力電梯來自芬蘭，為世界前三大電梯品牌，此次除拿下「台北雙星」案，先前也有大巨蛋、好市多、捷運站、家樂福等實績，台灣通力董事總經理劉繼然表示，通力電梯將加深台灣布局，除辦公大樓、商場等電梯案外，也會逐步攻向住宅市場。

通力將在「台北雙星」中提供94台電梯，其中32台KONE MiniSpace™智慧雙層電梯為全台最多，以及62台辦公商用大樓電梯，其中18台智慧雙層電梯從一樓至68樓僅需34秒，並有四台可直達頂層觀光層，顯著縮短尖峰時段的等待時間。

此外，通力採用最新智慧目的選層系統，結合創新的外觀設計與科技，全面優化客流引導與運行效率。此技術將前往相同樓層的乘客安排在同一部電梯內，減少停靠次數，提高便捷性。

劉繼然表示，科技日新月異，通力智慧服務透過雲端與大數據實現預防性維護，並延長電梯使用壽命。同時此服務能可及時發現潛在問題，提前做好準備並迅速處理，並主動通知客戶維修安排，確保電梯運行的穩定與安全。

宏匯集團表示，「台北雙星」預計取得LEED、EEWH、WELL和智慧建築等認證，屆時將成為台灣首座同時擁有四大智慧綠建築標章的超高層大樓。為實現永續發展目標，通力將在該項目提供全球領先的節能回饋技術。

這項解決方案將電梯運行過程中產生的動能轉化為電能，並回饋至大樓電網，節能回饋最高可達60%以上，顯著提升電梯的能源效率，減少碳排放。