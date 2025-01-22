宏匯觸角廣伸搶住宅商機 公辦、民辦都更都有興趣

宏匯集團擴大營運版圖，繼拓展商辦領域，昨（21）日宣布，未來觸角將延伸至住宅領域，包括公辦都更、民辦都更等，發揮集團擁有商場、商辦等複合式經營的優勢，並循著軌道經濟找尋良好標的，最快年底就有好消息。

宏匯集團是負責台北雙星營建管理。宏匯集團昨天攜手歐洲電梯龍頭廠商通力電梯舉行「台北雙星與通力電梯」簽約儀式。宏匯集團總經理崔梅蘭表示，全世界約四成超高層樓大樓是使用通力電梯，通力電梯擁有安全、舒適、智慧節能等優勢，其中在電梯運行也有良好的節能反饋系統，未來不排除旗下案子有進一步合作。

宏匯集團目前手握五大案，合計的開發規模逾千億元，且每個案子都是市場亮點，其中最受矚目的「台北雙星」，將成為全台首座國際級摩天雙塔，該建築群融合時尚、藝術與科技元素，匯聚全球頂級品牌，打造集商場與奢華飯店於一體的頂尖一站式綜合體，已於2023年開工，預計2027年底完工，兩座建築物高度分別為360公尺和280公尺，將刷新台北天際線。崔梅蘭指出，由於原物料和人工成本高漲，「台北雙星」投資額從約600多億元增加至700億元。

另外，其他四案包括近期與愛山林共同取得的「台電CR1」都更案，與冠德建設合作的「台北車站特定專用區E1、E2公辦都更案」、「台北大學民生校區BOT案」、「高鐵新竹站前特定區開發經營權」案。

針對集團未來布局規劃，崔梅蘭表示，過去宏匯集團著重在需要長期經營的商辦領域，但放眼全台的不動產市場，住宅是現在需求很強的一個環節，而集團擁有多方優勢，擅長將商業、娛樂、藝術與科技融合，希望可以將綜效也揮發到住宅領域，布局範圍鎖定全台的軌道經濟，初步以參與民辦都更、公辦都更案等為主，最快年底就可以公告好消息。

昨天出席簽約儀式除宏匯集團代表，包括通力集團執行副總裁包嘉鋒、通力集團重點項目總經理譚駿及台灣通力董事總經理劉繼然。



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