輝達海外總部花落「台電 CR-1 都更案」？ 祝文宇開口回應了

甲山林集團暨愛山林（2540）建設董座祝文宇21日在集團旺年會後表示，近期與宏匯集團合組的專案公司「山林匯集團」，共同拿下北市南港「台電CR-1都更案」，他強調，雖然目前並未與對方有任何接觸，不過若該案符合輝達（NVIDIA）需求，「以輝達為優先，沒有問題」，而且團隊願意全力配合、客製化打造。

甲山林集團21日、23日總共席開逾百桌，舉行集團旺年會；祝文宇打趣說道，原先旺年會應好友興富發（2542）建設集團總裁鄭欽天邀請，要辦在興富發在新北市萬里新開幕的星級飯店，但因工程延誤臨時改成板橋希爾頓飯店。

祝文宇強調，2023年集團房屋銷售業績首度超過千億元，2024年更達1,250億元、再創新高，這都是集團員工去年的專業和努力的成果；2025年在自建案加入下、目標站在去年基礎往上跳，力拚第三年銷售逾千億元、再創新高。

至於近期與宏匯集團合組的專案公司「山林匯集團」拿下北市南港「台電CR-1都更案」最優申請人，由於該地基地規模、地段條件等均符合輝達海外總部需求，被市場點名最有機會獲得輝達青睞的開發案。

對此，祝文宇強調，該案地主為台電，若是台電點頭，「只要輝達有需求，全案以輝達為優先，愛山林、宏匯兩大集團全力配合，沒有問題」。