輝達海外總部花落「台電 CR-1 都更案」？ 祝文宇開口回應了
甲山林集團暨愛山林（2540）建設董座祝文宇21日在集團旺年會後表示，近期與宏匯集團合組的專案公司「山林匯集團」，共同拿下北市南港「台電CR-1都更案」，他強調，雖然目前並未與對方有任何接觸，不過若該案符合輝達（NVIDIA）需求，「以輝達為優先，沒有問題」，而且團隊願意全力配合、客製化打造。
甲山林集團21日、23日總共席開逾百桌，舉行集團旺年會；祝文宇打趣說道，原先旺年會應好友興富發（2542）建設集團總裁鄭欽天邀請，要辦在興富發在新北市萬里新開幕的星級飯店，但因工程延誤臨時改成板橋希爾頓飯店。
祝文宇強調，2023年集團房屋銷售業績首度超過千億元，2024年更達1,250億元、再創新高，這都是集團員工去年的專業和努力的成果；2025年在自建案加入下、目標站在去年基礎往上跳，力拚第三年銷售逾千億元、再創新高。
至於近期與宏匯集團合組的專案公司「山林匯集團」拿下北市南港「台電CR-1都更案」最優申請人，由於該地基地規模、地段條件等均符合輝達海外總部需求，被市場點名最有機會獲得輝達青睞的開發案。
對此，祝文宇強調，該案地主為台電，若是台電點頭，「只要輝達有需求，全案以輝達為優先，愛山林、宏匯兩大集團全力配合，沒有問題」。
宏匯集團事業發展中心總經理崔梅蘭今同步指出，宏匯與愛山林建設合作、各占五成股權的「台電CR-1都更案」預計首季簽約；至於是否有機會和輝達合作，要看輝達的態度和需求，若地主台電點頭，宏匯、愛山林兩大團隊全力配合。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言