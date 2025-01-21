「神塑華冠-李育昇服裝冠盔工藝展」 在中友創意平台展出

迎接農曆春節，中友百貨A棟10樓創意平台，即日起展出應景的「神塑華冠-李育昇服裝冠盔工藝展」，邀請享譽國際知名劇場服裝設計師李育昇舉辦特展，共展出13件冠盔、3套整體服裝造型設計作品。

其中包括近年來與廟宇合作的民間信仰再現代化系列，以及2件變裝皇后「妮妃雅」合作單品，以創作詮釋當代社會與傳統民間信仰的融合，展現對台灣文化的深厚熱愛。

李育昇專職劇場服裝設計，1983年生於洋裁家族，耳濡目染下習得家學技藝，2003年開始參與劇場相關視覺與美術設計，2017年跨界當代藝術與台灣民間信仰再現代化藝術。

李育昇自述：「2017年以前為人作扮裝，2017年以後為台灣神明作扮裝。」多次獲邀參與國際各項藝術展覽，2008年以作品《劉三妹》獲得「第四十三屆電視金鐘獎最佳美術設計」，多年來獲獎無數。

2024年以台灣戲曲元素服裝作品，與變裝皇后Nymphia妮妃雅同登美國最大變裝皇后實境秀節目RuPaul's drag race魯保羅變裝秀，兩套服裝助妮妃雅奪得冠軍，再一次為台灣打響名號。

「神塑華冠-李育昇服裝冠盔工藝展」即日起在中友百貨創意平台展出，展覽期間到3月3日止，現場並展出多幅李育昇的冠盔、服裝作品在大型廟會活動中的精彩照片。

中友百貨企劃處經理簡聰政表示，中友百貨推廣藝文不遺餘力，中友時尚藝廊近期榮登「文化臺中」雜誌封面故事，在眾多百貨賣場中以優質的藝廊空間脫穎而出。近期除了李育昇的個展之外，還有《破墨磨新-張韻明個展》，以及新年音樂會進行贈售票中。

適逢農曆新年，中友創意平台特別策劃此次展覽，李育昇的作品以台灣民俗文化結合傳統戲曲、台灣雲豹、櫻花鉤吻鮭等台灣特有種加以創新，賦予廟會文化新的元素，華麗中又帶有獨特的張力，非常值得一看。