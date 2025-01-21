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經營心經／善用團隊成員 企業成敗關鍵

經濟日報／ 傅安國（中華民國全國創新創業總會資深專案顧問）
善用團隊成員，企業成敗關鍵。（彭博資訊）
善用團隊成員，企業成敗關鍵。（彭博資訊）

老江經營一間日式個人鍋物店一年多，日前得知他店中的員工流動率超高，主要原因是他動不動便對員工叫囂的習慣，而且所有人員的出勤、排休皆依他個人心情決定。很多經營者都知道「人」是被需要且最重要的資產。可耐人尋味的是像老江個案的經營調性卻時有耳聞。

惠普電腦（Hewlett-Packard Company、HP）公司經理班霍特相信，在一個組織裡，成員對於領導者的回應，可分成三種類別：積極起而跟隨者、遲疑不知如何面對者，以及消極不敢有所作為者。

班霍特表示，「以前，我將最多時間花在那些最消極的人身上，試著去改變他們。現在我花大部分的時間在第一種人身上，因為他們才是我最值得投資的對象。因為選擇積極開放的人，對未來是回收效益最大的 。」

在美國領導學專家的約翰‧麥斯威爾（John C.Maxwell）的著作《領導贏家─領導力21法則》明示，應該試著把五種人帶進核心經管圈內，他們會對你及你的組織產生最大貢獻度。

這五種人分別是：具有潛力者／肯自己追求進取的人；積極樂觀者／在組織裡能拉抬團隊士氣的人；助你成功者／催化你成為領袖的人；能增產值者／造就他人價值的人；能驗證價值者／能夠栽培其他領袖栽培者的人。

「有時候糜爛的肉就算是左右手也得砍掉。」這是某部韓劇裡的犀利台詞；這話也許是最不講人情的手段，且又萬分地牴觸人性。但當企業想要突破已經窒礙困久的現況，一展作為，擴充國土領地（獲利）時，「兩害相權取其輕。」或是該審慎思考該取與該捨的智慧應用才是上策。

在龍年尾聲進入蛇年之際，面對重重挑戰的未來，認清現實且突破舊框架，才能讓企業穩健發展。

惠普 領導者

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