職場教練課／教學相長效應

種族歧視一直存在社會各角落，二戰時期的美國也不例外，尤其是海軍，非裔族群在軍中只能擔任廚師、清潔打掃工作。後來在羅斯福總統夫人愛蓮娜的支持下，才為非裔族群打開軍中大門。

1944年，二戰正如火如荼地進行著，當年1月有16位年齡25至35歲的非裔被徵召到海軍軍官基地受訓。這些非裔有搬運工、裝訂工、技工、律師和板金工人。多數人以前學業都不好，甚至只讀到十年級（高一）就輟學了。

當時因戰況緊急，受訓時間縮短一半，他們必須在短短十周內學習航海技術、射擊、法律、海軍法規、飛機識別、摩斯密碼等技巧。

不過，這些黑人必須跟白人水手隔離，也得忍受冷嘲熱諷。美國海軍訓練非常嚴格，每梯都要淘汰25%學生。

他們從不被看好，註定會失敗。

但是這些非裔考試不但及格，成績還非常好，GPA成績滿分是4分，他們獲得3.89分，事隔多年後才得知這個成績是海軍有史以來最好的成績。其中13人最後被授階為海軍軍官，成為美國第一批配戴金色星條標誌的非裔，號稱「十三金漢（Golden Thirteen）」。

他們怎麼做到的？

這些非裔知道要在短時間內學會這麼多學科幾乎不可能，他們也了解之前的白人學長都是把同學當成競爭對手，而不是盟友。所以這些非裔知道不能靠單打獨鬥閉門苦學，這樣成果有限。

他們討論後決定要同甘共苦同進退。

於是開始依照個人專長認領擅長的科目，專攻學習後再來教其他人，有人負責技術主題，有人負責法律歷史，有人負責摩斯密碼，有人負責航海與繩結。

學校規定晚上10點半熄燈，但是熄燈後這13人會擠在浴室，打著手電筒學習直到午夜（隔天得出操上課）。為避免被逮到，他們把床單掛在窗戶上避免光線外漏。

就這樣，每個人專攻熟悉一個主題後就教導其他人，彼此互為老師，一起學習共同成長。很快的大家對每個科目都能上手，考試成績出人意料的好，跌破所有人眼鏡。

這樣的學習方式有個名稱叫做：「教學相長效應」。教導他人自己也會受益。為了要教導別人，自己得更熟習課程內容，能深入淺出講到外行人聽懂，自己也就更內化了。

以教為學，同學教同學，彼此也在學習對方的教導技巧，在不斷的反覆教導中大家都進步了。

在我的工作生涯中經常使用「以教為學」的作法，讓學生教學生，讓同事教同事，這比我自己一再的教導新人效果更好。尤其是團隊以教為學產生良性競爭，變成學習性組織。

「天賦人權」只是個理想，人權不會天上掉下來，種族與性別種種類型的不平等人權，世界各國歷史上比比皆是。與其生氣不如爭氣，人權是要透過努力奮鬥爭取來的。

13金漢見證了教學相長效應，也幫黑人爭取了更多的向上流動機會。雖然DEI（多元共榮）理念可能因主政者不同而有所轉變，但是人類追求族群平等尊重的理想，仍會緩步往前推進的。