法律頻道／員工退休信託規劃…認真評估

在商業環境中，企業要維持長期競爭優勢，關鍵在於如何吸引並留住優秀人才，而人才重視待遇，無論是薪資或福利，都是為了最終的「退休」做準備，因此愈來愈多企業開始關注員工退休福利的規劃。

「退休」需求，主要應以「員工」角度觀察。工作目的除了追求個人發展和獲利外，也需要達成長期的退休規劃，因此一個安全、穩定且能有效累積退休金的方案，對於員工十分有吸引力。企業若能打造一個永續經營的制度，解決員工的長期需求，自能提升員工留任意願，使其長期穩定地在公司創造價值。畢竟對員工來說，無論待遇如何，「退休」仍是最終的重要考量。

據中華民國退休基金協會政策建言書定義：完整的退休基金制度，主要有三大層。第一層是「公共年金」，例如勞工保險、公教人員保險，用來保障基礎的經濟生活，如同樓地板的概念。第二層是「法定職業退休金」，例如台灣實施中的勞退基金新制、公教退撫新制，由雇主和受雇者每月共同提撥並做投資，受雇者擁有個人帳戶，承擔投資回報及通膨壓力。第三層則是「個人投資與儲蓄」，以彌補存退休金的缺口。

按這三層定義，比對台灣現行退休制度，「勞保老年給付」及「勞退新制」符合前二個部分。依我的經驗前者一般最多數十萬元，後者依據勞工薪資及新制年資多半也是200萬元以內。而台灣政策勞退新制除了強制提撥投保薪資6％金額外，最高僅能自願提撥6%，顯然，這樣的金額一般不足以滿足退休需求，剩餘的額度應由個人投資及儲蓄達成。

但多數勞工對於退休規劃缺乏意識和通盤瞭解，政府也沒有積極推動退休金制度的改革，導致台灣勞工普遍缺乏退休規劃。因此，若企業能思考及提供適當機制，本身就是優秀的福利，能夠吸引員工。

「員工退休信託」是一個值得企業認真考慮的選項。這個制度與現有上市櫃企業常見的「員工持股信託」或新創公司常採用的「員工股票選擇權」完全不同，主要差異在於股票的標的不同，前者以退休為目的規劃，持股通常以類似0050等ETF為標的，是站在員工的立場所定的制度，重在長期穩定報酬。後者以企業鞏固股權、員工獲利等目的規劃，因此持股都是企業本身的股份，也因此會有風險過於集中，可能暴利或巨虧，未必有利於退休等長期規劃。

隨著企業經營環境的變遷，建立完善的員工福利制度已成為企業永續發展的重要策略。除了現有的勞退新制外，政府也開始積極推廣員工退休信託制度，因為它能一次性地解決勞工退休問題，讓勞工真正感受到政策的有效性。

員工退休信託不僅是一項福利措施，更是企業展現社會責任、強化人才競爭力的具體作為。對有意加強吸收優秀人才，取得企業競爭優勢的公司而言，是一個值得認真評估的選項。